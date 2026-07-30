Da li je ona najzgodnija učesnica ove sezone? Nije ušla ni u finale, a sada svi gutaju knedle zbog njenih vrelih kadrova (FOTO)

Izbačena je, odlukom glasova publike, tik pred finale, ali je mnogim učesnicima ostala omiljena cimerka.

Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović minule sezone nije uspela da stigne do finala, međutim, mnogim cimerima je ostala omiljena, a i gledoci su uživali u njenim obraćanjima.

Nakon završetka "Elite" Vanja je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde neretko pokazuje svoje vitko telo u najboljem izdanju.

Novim fotografijama u bikiniju uspela je da raspameti kako muški, tako i ženski svet. Mnogi komentarišu da je Vanja najzgodnija učesnica ove sezone, a da li se vi slažete sa tim?

Podsetimo, Prodanovićeva je imala odnose u Beloj kući sa Filipom Đukićem, a otpočela je i kratkotrajnu romansu sa Ivanom Marinkovićem. Iako ni sa jednim nije opstala, obojica za nju imaju samo reči hvale.

Autor: R.L.