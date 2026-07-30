AKTUELNO

Domaći

Da li je ona najzgodnija učesnica ove sezone? Nije ušla ni u finale, a sada svi gutaju knedle zbog njenih vrelih kadrova (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Izbačena je, odlukom glasova publike, tik pred finale, ali je mnogim učesnicima ostala omiljena cimerka.

Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović minule sezone nije uspela da stigne do finala, međutim, mnogim cimerima je ostala omiljena, a i gledoci su uživali u njenim obraćanjima.

Nakon završetka "Elite" Vanja je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde neretko pokazuje svoje vitko telo u najboljem izdanju.

Novim fotografijama u bikiniju uspela je da raspameti kako muški, tako i ženski svet. Mnogi komentarišu da je Vanja najzgodnija učesnica ove sezone, a da li se vi slažete sa tim?

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Prodanovićeva je imala odnose u Beloj kući sa Filipom Đukićem, a otpočela je i kratkotrajnu romansu sa Ivanom Marinkovićem. Iako ni sa jednim nije opstala, obojica za nju imaju samo reči hvale.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Vanja Prodanović

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

Vi ste doneli odluku: 28. mesto u Eliti 9 zauzela je Dragana Stojančević (VIDEO)

Domaći

Ovako ste vi odlučili: Viktor Gagić zauzeo je 23. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Domaći

Narode, ovako ste glasali: Dušica Đokić zauzela je 27. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Zadruga

Čula sam se sa Viktorovom mamom: Mina otkrila šta joj je rekla Gagićeva majka, pa oplela po Bori: Neću ga tužiti, ali... (VIDEO)

Domaći

Žestoko udareni po džepu: Veliki šef kaznio ove takmičare zbog kršenja osnovnog pravila u Eliti

Domaći

Ko god je prišao, morao je da ODSTUPI: Aleksandra Jakšić po napuštanju Elite 9 progovorila o odnosu sa Anđelom, evo da li su se rodile SIMPATIJE