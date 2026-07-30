Hana i Nerio ne skidaju osmeh sa lica! Ne odvajaju se od ćerke, a mala Arija BLISTA (FOTO)

Porodica je konačno ponovo na okupu, a njihova ćerka je presrećna.
Hana Duvnjak i Nerio Ružanji završili su svoje učešće u "Eliti 9" tako što su dogurali do samog kraja - do superfinala. Sada, kada je rijaliti završen mogu da se posvete u potpunosti svojoj ćerkici Ariji.
Oni su danas otišli sa ćerkom u prirodu, odakle su podelili i nekoliko porodičnih fotografija, koje su naročito obradovale njihove pratioce.
Komentari ispod ovih objava ne prestaju, a osim reči hvale za njihovu mezimiciu, i Hana i Nerio su dobili pregršt komplimenata.
Podsetimo, oni su u rijalitiju imali velikih problema i svađa, ali su na kraju uspeli sve da izglade i zajedno izađu kao pravi par i odu pravo u zagrljaj svojoj ćerki Ariji.
Autor: R.L.