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Ne skidaju osmeh sa lica: Minina porodica oduševljena njenom vezom sa Viktorom! Svi na okupu otkrili kako se slažu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški i njen partner Viktor Gagić zajedno su stali pred kamere i razgovarali sa novinarom Jovanom Ilićem Jocom, a tokom intervjua pridružili su im se i Minina majka Ivana, kao i njen brat Boris. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena osmesima i pozitivnom energijom, a porodica nije krila zadovoljstvo zbog njihove ljubavi.

Mina i Viktor ponosno su govorili o svom odnosu, ističući da uživaju u svakom zajedničkom trenutku i da među njima vlada veliko poverenje, poštovanje i razumevanje. Oboje su naglasili da im je podrška porodice izuzetno važna i da upravo zahvaljujući tome svoju vezu grade na zdravim temeljima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepo je da ste na okupu. Pričalo seda čete Viktora tužiti, kako je izgledao susret vaš? - upitao je Joca.

- Nije nikad lako. Nema ništa od tužbe, ni govora. Kad sam ih videla, koliko su srećni, onda uživam - rekla je Ivana, Minina mama.

- Kako Vam Viktor izgleda kada ga vidite pored Mine? - upitao je Joca.

- Mnogo su lepi zajedno - rekla je Ivana, Minina mama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina, da li je bilo emotivno tokom susreta sa porodicom, tvoj brat je takođe ovde - rekao je Joca.

- Veoma emotivno. Zagrljaj, emotivan susret brata i sestre - kazao je Minin brat Boris.

- Viktore, kako tvoja porodica reaguje? - upitao je Joca.

- Sve je kako treba. Mina je odmah kod mene došla, sve je bilo kako treba - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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