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Ponovo legla uplakana: Viktor odjavio Minu nakon rasprave, ona utonula u očaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški i Viktor Gagić ponovo su imali prepirku, te je ona nakon toga pokušala da smiri tenziku, ali očigledno nije uspela u tome, što ju je veoma rastužilo.

Mina Vrbaški pokušala je da smiri tenziju između Viktora Gagića i nje, te mu je prišla u krevetu nakon sukoba koji su pre toga imali, ali bezuspešno. Dok je ona želela da porazgovaraju i reše problem, on to ipak nije želeo, te se okenuo na stranu da spava, dok je ona plakala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde ćao - rekao je Viktor.

- Molim te, stani - kazala je Mina.

- Pomeri se, ajde ćao - istakao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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