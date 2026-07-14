Celu noć sedi pored mene kao drvena Marija: Mina i Viktor ponovo ušli u nesuglasice, ona ga ponovo moli za zrno pažnje! (VIDEO)

Dok su ostali legli da spavaju, Mina i Viktor su imali mini dramu ispod pokrivača.

Nakon što su se svetla ugasila, Mina Vrbaški i Viktor Gagić obavili su razgovor.

- Dođi kod mene - rekla je Mina.

- Ja ćutim kad ti pričaš. Što praviš te face? Anita, sa čime ti to mene i dalje držiš u šaci? - - nastavila je Mina.

- Ko je to rekao? - pitala je Anita.

- Milan i sad evo šta mi Viktor radi. Neće više da me grli, da me ljubi - rekla je Mina.

- Ma puši k*rac - dodao je Viktor.

- Vređa me. - rekla je Mina.

- Nisam te uvredio - rekao je Viktor.

- Jesi. Puši k*rac. Šta je to? Kada je bila priča o tebi i Asminu, onda je Milan dodao zna Mina sve nego nju Anita drži u šaci - rekla je Mina.

- Šta je večeras Stanija rekla? - umešao se Luka.

- Celu noć sedi pored mene kao drvena Marija - rekla je Mina.

- Mina je rekla da jesi sedela Asminu krilu - rekao je Viktor.

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Autor: Teodora Mladenović