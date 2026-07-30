Bebica pokazao svoju 'bebicu'! Bivši učesnik izazvao lavinu novom objavom, za ovaj luksuz iskeširao preko 25 hiljada evra! (FOTO)

Da li je ovim opravdao "titulu" biznismen iz Koteža?

Nenad Macanović Bebica se nakon izlaska iz "Elite" donekle povukao iz javnosti, verovanto jer mu je trebalo vreme za odmor i punjenje baterija.

Međutim, sada je novom objavom na Instagramu zapalio svei izazvao lavinu komentara na ovoj društvenoj mreži.

Naime, on je pokazao svoju "bebicu"! U pitanju je automobil luksuzne marke "Porše" koji se na oglasima ne može naći ispod 25 hiljada evra.

Bebica je oduševljeno pozirao na haubi svog ljubimca na četiri točka, a da li će ovim autom dovesti i svoju devojku Teodoru Delić u večerašnju emisiju "Narod pita" na suočavanje sa Filipom Đukićem, ostaje da vidimo.

Autor: R.L.