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Bebica pokazao svoju 'bebicu'! Bivši učesnik izazvao lavinu novom objavom, za ovaj luksuz iskeširao preko 25 hiljada evra! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Da li je ovim opravdao "titulu" biznismen iz Koteža?

Nenad Macanović Bebica se nakon izlaska iz "Elite" donekle povukao iz javnosti, verovanto jer mu je trebalo vreme za odmor i punjenje baterija.

Foto: Pink.rs

Međutim, sada je novom objavom na Instagramu zapalio svei izazvao lavinu komentara na ovoj društvenoj mreži.

Naime, on je pokazao svoju "bebicu"! U pitanju je automobil luksuzne marke "Porše" koji se na oglasima ne može naći ispod 25 hiljada evra.

Bebica je oduševljeno pozirao na haubi svog ljubimca na četiri točka, a da li će ovim autom dovesti i svoju devojku Teodoru Delić u večerašnju emisiju "Narod pita" na suočavanje sa Filipom Đukićem, ostaje da vidimo.

Autor: R.L.

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