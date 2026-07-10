Pusti me sedam dana! Asmin tražio od Maje da PAUZIRAJU VEZU na nedelju dana, ona POZELENELA: Nemoj da si zucnuo! (VIDEO)

Da li je ovim potvrdio da ipak želi da pokuša da vrati Dobrojevićevu?
Voditelj Milan Milošević najavio je reklame, nakon što su učesnici naveli da bi se Stanija i Alibaba pomirili kad ne bi bilo Maje. Čim su počele reklame, Asmin je tražio od Maje "slobodu" od sedam dana.
- Trebala bi ti mene pustiti sedam dana, ako sumnjaš u nešto - rekao je Asmin.
- Imamo neki problem? Slušaj da ti kažem, nemoj da si zucnuo, je l' ti jasno, glavu dole sagni kao noj u pesak
- Malo pazi kako se ponašaš, ovo ti je zadnja opomena
- Bolje bi ti bilo da budeš miran i poslušan, veruj mi - rekla je Maja.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.