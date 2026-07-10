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Pusti me sedam dana! Asmin tražio od Maje da PAUZIRAJU VEZU na nedelju dana, ona POZELENELA: Nemoj da si zucnuo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je ovim potvrdio da ipak želi da pokuša da vrati Dobrojevićevu?

Voditelj Milan Milošević najavio je reklame, nakon što su učesnici naveli da bi se Stanija i Alibaba pomirili kad ne bi bilo Maje. Čim su počele reklame, Asmin je tražio od Maje "slobodu" od sedam dana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trebala bi ti mene pustiti sedam dana, ako sumnjaš u nešto - rekao je Asmin.

- Imamo neki problem? Slušaj da ti kažem, nemoj da si zucnuo, je l' ti jasno, glavu dole sagni kao noj u pesak

- Malo pazi kako se ponašaš, ovo ti je zadnja opomena

- Bolje bi ti bilo da budeš miran i poslušan, veruj mi - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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