Neću da perem tvoju kosu! Asmin odbio da SLUŠA MAJINE KOMANDE, ona pozelenela! (VIDEO)

Da li pokušava da dođe sebi?

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su tenziju kada su oči otvorili, te je odmah počela nova svađa.

- Idem da operem kosu, ideš sa mnom - rekla je Maja.

- Ne idem s tobom - odbrusio je on.

- Znači ti nastavljaš raspravu sa mnom - pitala je Marinkovićeva.

- Ne, nego neću da perem kosu s tobom, nisam ja frizer tvoj - rekao je Asmin.

- Znači naspavao si se, pa nastavljaš raspravu sa mnom - rekla je Maja.

- Ti si sinoć imala reakciju, nećeš ništa više na mene da svališ, dok ne budeš priznala krivicu ne možemo biti normalni. Idem sebe da sredim, a ne da perem tvoju kosu - rekao je Asmin.

Autor: R.L.