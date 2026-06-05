AKTUELNO

Zadruga

Neću da perem tvoju kosu! Asmin odbio da SLUŠA MAJINE KOMANDE, ona pozelenela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li pokušava da dođe sebi?

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su tenziju kada su oči otvorili, te je odmah počela nova svađa.

- Idem da operem kosu, ideš sa mnom - rekla je Maja.

- Ne idem s tobom - odbrusio je on.

- Znači ti nastavljaš raspravu sa mnom - pitala je Marinkovićeva.

- Ne, nego neću da perem kosu s tobom, nisam ja frizer tvoj - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znači naspavao si se, pa nastavljaš raspravu sa mnom - rekla je Maja.

- Ti si sinoć imala reakciju, nećeš ništa više na mene da svališ, dok ne budeš priznala krivicu ne možemo biti normalni. Idem sebe da sredim, a ne da perem tvoju kosu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Pucali su na mene, nisam se plašio, jedini strah mi je bio da me ona ostavi! Bebica jeca u suzama, ponovo bi sve oprostio Teodori preljubnici: Samo on

Zadruga

Nemoj da se slade dušmani: Dača digao Maju iz mrtvih, ona totalno van sebe! (VIDEO)

Zadruga

IZGUBILA SI SE! Dača pokušao da osvesti Teodoru, ona ne može da se sabere zbog Filipa! (VIDEO)

Zadruga

'NEMOJ TI MENI DA PRIČAŠ ŠTA ĆU DA RADIM!' Teodora ne može da dođe sebi nakon rasprave Bebice i Miljanom, pa dobila SALVU UVREDA! (VIDEO)

Zadruga

U POTPUNOM RASTROJSTVU! Nakon saznanja da je Munjez diskvalifikovan, Stefani NE MOŽE da dođe sebi! Lije suze poput vodopada! (VIDEO)

Zadruga

Tebe je povredilo njeno ponašanje: Đedović pokušava da urazumi Gastoza nakon haosa sa Anđelom, siguran da između njih nije kraj! (VIDEO)