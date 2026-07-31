AKTUELNO

Zadruga

Ne planiram brak: Teodori nije ni kraj pameti da podigne vezu s Bebicom na viši nivo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiji ''Narod pita'', gosti su bili Filip Đukić i Teodora Delić, bivši učesnici ''Elite 9'', o čijem odnosu se naširoko pričalo tokom čitavog rijalitija.

Teodora Delić progovorila je o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, te je tom prilikom otkrila zbog čega ne planira da podigne njihov odnos na viši nivo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam porška od Teodore i Bebice. Zovem se Ivana. Da li Bebica i ti planirate put i živite li zajedno? - upitala je gledateljka.

- Ne živimo, kako-kad, sad mi je fokus na poslu - rekla je Teodora.

- Planirate li brak? - upitala je gledateljka.

- Ne planiram brak - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, ostavljaš utisak kao da si raskinua sa Bebicom, a li to prikrivaš. Kad ste se čuli poslednji put, šta ti je tada rekao? - upitala je voditeljka.

- Dovezao me je u emisiju, ništa mi nije rekao, šta ima da mi kaže? - rekla je Teodora.

- Rekla si da ćeš se posvetiti poslu, šta planiraš? - upitala je voditeljka.

- Videćete sve, jedan moj talenat je u pitanju - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Na silu bi bilo da se čujemo: Filip progovorio o krahu prijateljstva sa Lukom Vujovićem, Teodora otkrila zbog čega joj je veza sa Bebicom na tankom le

Zadruga

Bez ustezanja! Filip otvoreno prokomentarisao odnos Teodore i Bebice, istakao da tu ne vidi perspektivu! (VIDEO)

Domaći

Kao potpuni stranci: Teodora i Filip otkrili zašto se nisu pozdravili, on progovorio o Aneli! (VIDEO)

Domaći

Ovo niko nije očekivao: Evo kako je protekao prvi susret Miljane i Teodore nakon Elite (VIDEO)

Domaći

Ovo su svi čekali: Evo da li su se Teodora i Gačić pozdravili pred početak emisije Narod pita (VIDEO)

Domaći

Urnebesno! Scene iz Elite se ponovile, pogledajte u kakvom izdanju smo uhvatili Uroša i Janjuša (HIT PAPARACO)