Ne planiram brak: Teodori nije ni kraj pameti da podigne vezu s Bebicom na viši nivo! (VIDEO)

U emisiji ''Narod pita'', gosti su bili Filip Đukić i Teodora Delić, bivši učesnici ''Elite 9'', o čijem odnosu se naširoko pričalo tokom čitavog rijalitija.

Teodora Delić progovorila je o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, te je tom prilikom otkrila zbog čega ne planira da podigne njihov odnos na viši nivo.

- Ja sam porška od Teodore i Bebice. Zovem se Ivana. Da li Bebica i ti planirate put i živite li zajedno? - upitala je gledateljka.

- Ne živimo, kako-kad, sad mi je fokus na poslu - rekla je Teodora.

- Planirate li brak? - upitala je gledateljka.

- Ne planiram brak - rekla je Teodora.

- Teodora, ostavljaš utisak kao da si raskinua sa Bebicom, a li to prikrivaš. Kad ste se čuli poslednji put, šta ti je tada rekao? - upitala je voditeljka.

- Dovezao me je u emisiju, ništa mi nije rekao, šta ima da mi kaže? - rekla je Teodora.

- Rekla si da ćeš se posvetiti poslu, šta planiraš? - upitala je voditeljka.

- Videćete sve, jedan moj talenat je u pitanju - kazala je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.