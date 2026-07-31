Struka se oglasila: Filip otkrio na koji način bi prepravio Bebičinu tetovažu koju je posvetio Teodori, pa otkrio da li mu nedostaje Anelin zagrljaj! (VIDEO)

S obzirom na to da je Filip Đukić godinama u svetu tetoviranja, Ana Radulović iskoristila je priliku da ga pita kakav bi savet dao Nenadu Macanoviću Bebici ukoliko odluči da prepravi tetovažu svoje devojke.

Tokom razgovora, Ana Radulović dotakla se i Bebicine tetovaže, pa je Filipa Đukića pitala šta bi, kao iskusan tatu majstor, posavetovao Nenada Macanovića ukoliko jednog dana poželi da prepravi tetovažu svoje devojke.

- Filipe, Bebica ima istetoviran Teodorin lik na ruci, a ti tetoviraš. Kada bi ga okolnosti navele da želi da prepravi tetovažu, šta bi ga posavetovao da uradi? - upitala je voditeljka.

- Pa dobro, neke tamne boje, ne može preko takve tetovaže nešto svetlo, a šta bi to bilo, ja ne mogu da kažem. Za tu njenu tetovažu, ne znam, s obrizrom na to da je datum u pitanju, nešto bi se videlo što bi jasno prikrilo - rekao je Filip.

Voditeljka Ana Radulović pročitala je pitanja koja su ljudi na Instagramu postavljali za Filipa i Teodoru.

- Filipe, kolika je jačina tvoje i Aneline ljubavi, koliko se volite? - glasilo je pitanje.

- Mi se, pre svega ne volimo, da bi se to pitanje postavilo. Hemija i strast među nama je bila čista desetka - rekao je Filip.

- Da li ti fali Anelin zagrljaj? - glasilo je pitanje.

- Da, ali šta da se radi - kazao je Filip.

- Da li bi pre sve sa Aneli ili Teodorom? - glasilo je pitanje.

- Sa Aneli - odgovorio je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.