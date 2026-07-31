FILIP CAR ULAZI U ELITU 10! Zvanično potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem, vlasnik Pinka otkrio: Imao je milijardu zahteva! (VIDEO)

Pripreme za novu, jubilarnu "Elitu 10" uveliko su u toku, a vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas je zvanično obelodanio da će Pinkova milionska publika od septembra u Beloj kući, posle duže pauze, gledati kontroverznu rijaliti zvezdu Filipa Cara!

Car je ugovor o učešću u "Eliti" potpisao u Mitrovićevom kabinetu, u gradi TV Pink.

- Jubilarna, kako da prođe bez mene - ushićen je bio Car.

- Ovo je posebna "Elita" za nas, pošto je deseta, ljubilarna. Filip je bio tu četvrtu, petu, šestu sezonu. Sada je ideja da najznačanije i najbolje učesnike iz prethodnih sezona okupimo ili dobar deo njih. Mada, ovaj ugovor sa Filipom je bio jako komplikovan zato što je imao milijardu zahteva - te nemoj ovu cicu, nemoj onu cicu, je l' može ova cica... Sad kad se saberemo, imao je više devojaka u te tri sezone nego što mi imamo učesnika u jednoj. To je bio omanji problem, ali smo rešili, tako da... Nije stavio veto ni na jednu, iako je pokušavao, ali to nije bilo prihvatljivo. Rekao sam mu da je nasilje najstrože zabranjeno, ja bih voleo i zaboravljeno, pošto malo kad popije izgubi kontrolu, voli da se svađucka, ali mislim da smo i to rešili. Manje-više, sve ostalo je okej - istakao je Mitrović i dodao:

- Inače, Filip je obeležio tri sezone. Verujem da će biti jedan od značajnijih učesnika, ponešto od toga već i znam, jer on ne zna, a ja znam ko ulazi. Verujem da će biti jako dobra i zanimljiva sezona.

Filip ne krije da je svestan da publika od njega ima velika očekivanja.

- Što se mene tiče, verujem da narod očekuje mnogo. Ove tri godine video sam da me dosta ljudi očekuje, priželjkuje unutra. Moći će me gledati u desetoj sezoni. Mislim da sam, pored Željka, koji je gazda svega, ja tata rijalitija - pohvalio se Car, a Mitrović ga je prekinuo:

- Filip je spreman kao zapeta puška! Malopre nešto razgovaramo, tu sad ima hiljadu problema, pošto je on naš učesnik iz Hrvatske... Trudićemo se da imamo što više učesnika iz bivših republika bivše Jugoslavije. To je uvek nezahvalno, živimo u vremenima visoke polarizacije, protiv kojih se ja non-stop borim, zato pružam mogućnost da pravimo velike regionalne projekte. Tamo ga zovu četnik, ovde ustaša, to je deo folklora ovog podneblja. Na jednu stvar sam ponosan, što smo uspeli u tom malom gradiću da napravimo socijalnu grupu koja uspeva da na minimum svede na minimum sve što ima veze sa nasionalnim polarizacijama, antagonizmima i svim ostalim. Živimo kao život bivše Jugoslavije na tom setu u Šimanovcima.

Toša i Goša dobijaju pojačanje

Mitrović je istakao da robot Toša u desetoj sezoni neće biti usamljen.

- Toša i Goša će dobiti svoje pojačanje, ući će i mama i tata, Maša i Raša. To su duplo veći roboti, što je i normalno, roditelji su obično duplo veći. Imamo mnogo sadržajnih novosti, učesnici će čak i snimati seriju, jednu epizodu nedeljno, sa profesionalnom ekipom. Glumiće sebe! Očekujem jednu spektakularnu sezonu, desetka to svakako zaslužuje.

Biće otkriveno još osam imena

Mitrović je na Instagramu najavio da će uskoro otkriti imena novih učesnika.

- Elita 10 imaće oko 50 učesnika, plus 5 robota. Ja ću javno, pred kamerama, potpisati 10 ugovora sa 10 učesnika, a ostale ćete videti 5. septembra na otvaranju jubilarne, spektakularne i neponovljive Elite 10! Prvi ugovor sam potpisao sa Anđelom Đuričić, a drugi učesnik je... - napisao je na Instagramu uz snimak potpisivanja ugovora sa Filipom Carom.

Autor: D. T.