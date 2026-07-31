Neriove babe u opštoj šorci! Nada obezbedila stan za njega i Hanu, Grofica doživela pomračenje!

Nerio Ružanji, superfinalista "Elite 9", svojom životnom pričom šokirao je milionsku publiku Pinka i, po svemu sudeći, trajno narušio odnos sa porodicom Ahmić. S druge strane, otvorila su mu se nova vrata, te je obnovio kontakt sa Ružanjijima, bakom i dekom sa očeve strane, koji je poginuo samo nekoliko meseci nakon njegovog rođenja.

Nerio se u "Eliti" odrekao majke Site Ahmić, zbog čega je narušio odnos sa tetkom Aneli Ahmić. Sa ujakom Ajlinom Ahmićem, kako je priznao, posle "Elite" nije ostvario kontakt, te smatra da je on ljut na njega zbog svega što je pred milionskim auditorijumom ispričao o članovima svoje porodice. Iako je Jasmina Ahmić Grofica, njegova baka, bila razočarana njegovim postupcima u "Eliti", njih dvoje ipak imaju kontakt, a sada je ona udarila na Neriovu baku s očeve strane, Nadu Ružanji.

Grofica je, naime, putem Instagrama objavila izjavu bivše prije Nade na račun Ahmića, za koje kaže da su zlo, te da im se sada vraća karma jer su nju odvojili od unuka, sa kojim nije godinama imala kontakt. Anelina i Sitina majka nije ostala dužna, već je u svom stilu žestoko odbrusila:

- Ajde, odronu smrdljivi, oglašavaj se, jednom bar istinu reci kako si varala kebaro sa tim slonovskim nogama muža - poručila je ona.

"Baka Nada mi je našla stan iz snova"

Podsetimo, Nerio je nedavno gostovao u emisiji "Elita - Narod pita", gde je obelodanio da on i Hana Duvnjak više neće živeti u Dubrovniku, gde su Ahmići, već se sele u Split.

- Idemo u Split zahvaljujići baki Nadi koja nam je organizovala stan. Stan je iz snova. Neću se vraćati u Dubrovnik da živim - rekao je Nerio, a potom se u program uključila i Nada.

- Nerio sad ima stan, videćete kad dođete. Ja sam Neriu pisala da se pomiri sa majkom, ali mi je rekao da neće. Oni su nama toliko zla učinili. Ljuta sam na Nerio kad je pričao sa Aneli da je baka išla u centar za socijalni rad, toliko godina smo te tražili, a ona je rekla: "Šta ste tražili to ste dobili", a mi smo dobili mrtvog sina. Da li se sećaš da si me molio da ne idem na sud pošto znam kakva je ona? Ti si rekao da ćeš da dolaziš kod nas, ali posle smo čuli da su te nagovorili. Ja sam toliko uznemirena, a i srećna. Mi smo iz centra dobili da je on rekao da ne želi kod bake i deke, mislim to sam čula u emisiji - govorila je Nada.

Autor: D. T.