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NJENA ODLUKA... Bebica iskreno o raskidu s Teodorom: Nije kao što je bilo

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Teodora Delić, superfinalistkinja "Elite", šokirala je priznanjem de veza sa Nenadom Macanovćem Bebicom na klimavim nogama po izlasku iz rijalitija, a sada se tim povodom oglasio on i ispričao svoju stranu priče.

Naime, Teodora je rekla da je promenila životne prioritete, te da je na prvom mestu samoj sebi, a potom i porodica, posao... Nije precizirala da li je i dalje u vezi sa Bebicom, te smo tim povodom kontaktirali njega.

Foto: Pink.rs

- Da, pričali smo o svemu. Znam da su joj prioriteti te stvari, nije sve kao što je bilo. Mislim, nismo non-stop zajedno i ja sam malo u nekim obavezama. Svakako, promena je da ona više ne živi blizu moje porodice, onde gde smo nekada zajedno živeli. To je njena odluka i stav i ja to podržavam i nemam ništa protiv toga. Dali smo priliku napolju jedno drugom i puštamo da vidimo kako to teče, a u međuvremenu se ona malo više posvetila tim prioritetima, a i ja nekim svojim obavezama. U suštini, ona je mišljenja da pustimo vreme da radi svoje, a ja se sa tim slažem - u svom stilu poručio je Bebica, a mnogi predviđaju da je konačni kraj blizu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Kupio Poršea

Bebica se, inače, na društvenim mrežama pohvalio da je posle izlaska iz rijalitija sebe počastio skupocenim četvorotočkašem.

- Moja bebica - napisao je Nenad.

Posle niza komentara, rešio je da dodatno isprovocira neistomišljenike i neprijatelje.

- Dok sam bežao od ovih što me jure posle rampe - u svom stilu poručio je Bebica.

Autor: D. T.

#Nenad Macanović Bebica

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