Haos! Prva objava Asmina Durdžića nakon Careve objave da ulazi u Elitu 10

Nakon što je zvanično saopšteno da će kontroverzni Filip Car postati učesnik "Elite 10", pažnju javnosti privukao je i novi potez Asmina Durdžića, koji je na društvenim mrežama podelio zanimljivu objavu.

Naime, Asmin je na svom Instagram profilu objavio fotografiju iz automobila, na kojoj je u prvom planu Maja Marinković, nekadašnja Careva devojka. Uz fotografiju je kratko napisao samo "Ljubav" i stavio emotikon srca.

Ova objava izazvala je brojne reakcije, budući da su upravo Filip Car i Maja Marinković godinama imali turbulentan odnos, dok je Asmin tokom učešća u "Eliti 9" često ulazio u žestoke sukobe sa Majom upravo zbog Cara.

Njihove rasprave bile su među najburnijima u Beloj kući, a Asmin nije štedeo reči kada je govorio o Caru. U više navrata javno ga je prozivao i upućivao mu oštre poruke i pretnje, zbog čega su njih dvojica postali jedni od najvećih rivala, iako se nisu našli zajedno u rijalitiju. Zbog toga su mnogi Asminovu novu objavu sa Majom protumačili kao dodatnu provokaciju, posebno jer dolazi neposredno nakon Careve objave da će postati deo "Elite 10".

"Ćaća se vraća"

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, danas je zvanično obelodanio da će Car biti učesnik jubilarne "Elite 10", što je izazvalo haos na mrežama, a Filip se odmah oglasio na svom nalogu na Instagramu.

- Tražili ste? Dobili ste! Ćaća se vraća - u svom stilu poručio je Car.

"Imao je milijardu zahteva"

Mitrović je najavio najuspešniju TV sezonu do sada, te istakao da su pregovori sa Filipom bili komplikovani, ali ipak uspešni.

- Ovo je posebna "Elita" za nas, pošto je deseta, ljubilarna. Filip je bio tu četvrtu, petu, šestu sezonu. Sada je ideja da najznačanije i najbolje učesnike iz prethodnih sezona okupimo ili dobar deo njih. Mada, ovaj ugovor sa Filipom je bio jako komplikovan zato što je imao milijardu zahteva - te nemoj ovu cicu, nemoj onu cicu, je l' može ova cica... Sad kad se saberemo, imao je više devojaka u te tri sezone nego što mi imamo učesnika u jednoj. To je bio omanji problem, ali smo rešili, tako da... Nije stavio veto ni na jednu, iako je pokušavao, ali to nije bilo prihvatljivo. Rekao sam mu da je nasilje najstrože zabranjeno, ja bih voleo i zaboravljeno, pošto malo kad popije izgubi kontrolu, voli da se svađucka, ali mislim da smo i to rešili. Manje-više, sve ostalo je okej - istakao je Mitrović i dodao:

- Inače, Filip je obeležio tri sezone. Verujem da će biti jedan od značajnijih učesnika, ponešto od toga već i znam, jer on ne zna, a ja znam ko ulazi. Verujem da će biti jako dobra i zanimljiva sezona.

Tata rijalitija

Filip Car nije krio ushićenje zbog predstojećeg učešća u desetoj "Eliti".

- Što se mene tiče, verujem da narod očekuje mnogo. Ove tri godine video sam da me dosta ljudi očekuje, priželjkuje unutra. Moći će me gledati u desetoj sezoni. Mislim da sam, pored Željka, koji je gazda svega, ja tata rijalitija - pohvalio se Car, a Mitrović ga je prekinuo:

- Filip je spreman kao zapeta puška! Malopre nešto razgovaramo, tu sad ima hiljadu problema, pošto je on naš učesnik iz Hrvatske... Trudićemo se da imamo što više učesnika iz bivših republika bivše Jugoslavije. To je uvek nezahvalno, živimo u vremenima visoke polarizacije, protiv kojih se ja non-stop borim, zato pružam mogućnost da pravimo velike regionalne projekte. Tamo ga zovu četnik, ovde ustaša, to je deo folklora ovog podneblja. Na jednu stvar sam ponosan, što smo uspeli u tom malom gradiću da napravimo socijalnu grupu koja uspeva da na minimum svede na minimum sve što ima veze sa nasionalnim polarizacijama, antagonizmima i svim ostalim. Živimo kao život bivše Jugoslavije na tom setu u Šimanovcima.

Autor: D. T.