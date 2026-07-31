ZNAM KAKVA JE, MORAO BIH DA JE DISKVALIFIKUJEM Filip Car je ovu bivšu devojku pokušao ugovorom da zabrani u Eliti 10, Mitrović ga odbio!

Na oduševljenje Pinkovih vernih gledalaca, Željko Mitrović obelodanio je jutros da je Filip Car novi učesnik jubilarne "Elite 10", koja startuje u septembru!

Vlasnik i direktor Pink Media Group istakao je da je Car imao milijardu zahteva, što je otežalo pregovore koji su, na kraju, završeni na obostrano zadovoljstvo - potpisivanjem ugovora.

- Ovo je posebna "Elita" za nas, pošto je deseta, ljubilarna. Filip je bio tu četvrtu, petu, šestu sezonu. Sada je ideja da najznačanije i najbolje učesnike iz prethodnih sezona okupimo ili dobar deo njih. Mada, ovaj ugovor sa Filipom je bio jako komplikovan zato što je imao milijardu zahteva - te nemoj ovu cicu, nemoj onu cicu, je l' može ova cica... Sad kad se saberemo, imao je više devojaka u te tri sezone nego što mi imamo učesnika u jednoj. To je bio omanji problem, ali smo rešili, tako da... Nije stavio veto ni na jednu, iako je pokušavao, ali to nije bilo prihvatljivo. Rekao sam mu da je nasilje najstrože zabranjeno, ja bih voleo i zaboravljeno, pošto malo kad popije izgubi kontrolu, voli da se svađucka, ali mislim da smo i to rešili. Manje-više, sve ostalo je okej - istakao je Mitrović, a novinare je odmah zanimalo koju bivšu je Car želeo da zabrani.

"Provocirala bi me"

Car je za Blic priznao o kome je reč.

- Tražio sam da Maja ne bude unutra. To sam želeo iz više razloga. Prvo, ona je isto zahtevala kada je ulazila unutra, drugo ne želim da me provocira. S jedne strane, meni bi išlo u korist da ona uđe i da ja svima pokažem da nemam emocije prema njoj nikakve, ali znam kakva je. Pošto ne želim da budem sa njom ona bi me provocirala dok je ne diskvalifikujem i želeo sam sve da nas poštedim toga da moram da je diskvalifikujem ako uđe - rekao je Filip i dodao:

- Željko mi je odgovorio da takvi uslovi ne postoje i da niko ne može odrediti ko će biti deo projekta, što ja poštujem - rekao je Car.

Za sam kraj razgovora, Filip Car je otkrio dokle je stigao postupak koji je Maja rekla da je podnela protiv njega za nasilje.

.- Podnosile su sve one prijave, ali je sve odbačeno kao neosnovano. Svi pričaju ne smem da dođem u Srbiju, a eto me - zaključio je on.

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Autor: D. T.