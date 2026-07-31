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Filip otkrio da li je stvorio emocije prema nekoj od njegovih devojaka, pa Teodora jasno stavila do znanja koji deo filma bi odstranil: Izbrisala bih... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora i Filip prvi put nakon izlaska iz ''Elite 9'' oči u oči odgovaraju na sva pitanja gledalaca.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', a ovo veče voditelja Ana Radulović ugostila je u studio Filipa Đukića i Teodoru Delić, a naredno uključenje bilo je od Mateje.

- Važio si za apsolutnog rekordera zbog broja osvojenih devojaka i flertova. Da li ti je u nekom trenutku bilo stalo do prave emocije sa nekom od njih ili ti je cela sezona bila samo dizanje tenzije - pitao je gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja dizao nikada tenzije. Ja sm protiv toga i bežao sam od toga. Imali smo 2 ili 3 poljupca. Ponašao sam se generalno kao i napolju. Nisam planirao da se vezujem, ali ja na to ne mogu da utičem. Pokušali smo Aneli i ja da se razdvojimo ali nismo uspeli. Otkud ja znam šta bi bilo kad bi bilo - rekao je Filip.

- Da je tvoj boravak u Eliti 9 bio film , Bebica bi bio stabilna drama, a Filip akcioni triler. Da možeš da vratiš traku na početak sezone koju ulogu bi prebrisala iz scene - pitao je gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih ništa izbrisala. Izbrisala bih taj deo toksičnog odnosa sa Nenadom. Naš odnos je bio katastrofa. Kad su bile puštene naše uspomene videlo se kakav je naš odnos. To je bilo sve samo ne sigurna luka. Moja majka ostaje pri svom mišljenju. - rekla je Teodora.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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