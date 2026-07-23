Sto posto idem u Dubrovnik da vidim dete: Aneli jasno stavila Asminu do znanja da će njen brat prisustvovati njegovom viđenju sa Norom! (VIDEO)

Nakon završetka “Elite 9”, pred kamerama će se prvi put oči u oči naći Asmin i Aneli, spremni da razjasne sve što je obeležilo njihov turbulentan odnos.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Brat mi je najveća podrška. Nisam očekivala. Moj brat nikoga neće dirati. On je jedan gospodin. Da je hteo da dođe u Sarajevo moj brat bi ga dočekao. Sad kad bude išao moj brat će biti tamo. Ja i on nećemo imati komunikaciju. - rekla je Aneli.

- Asmine da li si sanjao da ti porodica bude umešana u sve? - pitao je Milan.

- Aneli kad je ušla ovde, totalno sam poludeo. Ja sam isto bio čovek koji je živeo za Noru. Dargo mi je što ću videti Ajlina. On ne može ništa odlučivati o mom detetu. Drago mi je da će on biti tu. - rekao je Asmin.

- Meni nije prirodno da stojim sa nnjim. Za početak nek bude brat sa njima. Ja smatram da je on lik koga dete ne zanima - rekla je Aneli.

- Sto posto idem za Dubrovnik kad znam da će čovek dovesti dete. Ja ću sutra da pokažem porodici Ahmić kako policija radi. - rekao je Asmin.

- Preko Zagreba je prijavio, mejlom - rekla je Aneli.

- Mustafa iz Linca piše mejl u Zagreb. Mustafa onda si ti stvarno neškolovan - rekao je Asmin.

- Ja tvrdim da je to Mustafa prijavio. On može da priča do sutra. On se kleo u mnoge stvari, pa je priznao. Moja tetka nije popila kap alkohola, a kamoli sa nedozvoljenim supstancama. - rekla je Aneli.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović