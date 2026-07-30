Ovo niko nije očekivao! Đukić sve iznenadio koliko poznaje Aneli, Teodora otkrila šta je Maji trn u oku: Imao je simaptije prema meni (VIDEO)

Teodora i Filip prvi put nakon izlaska iz ''Elite 9'' oči u oči odgovaraju na sva pitanja gledalaca.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', a ovo veče voditelja Ana Radulović ugostila je u studio Filipa Đukića i Teodoru Delić, a na samom početku usledilo je telefonsko uključenje od Milana iz Vrnjačke Banje.

- Filipe, moja sestra je glasala za tebe. Šta misliš, koga si više ukanalio u ovoj sezoni, Anitu, Maju ili Aneli.

- Mislim da nisam Aneli ukanalio. Anitu nisam ukanalio. Ne mogu ja nekog da ukanalim ako neko pristaje na to. Maja i ja smo bili drugari i ortaci i pokvarili smo to zbog tog čina. Mislim da nisam ukanalio Aneli. - rekao je Filip.

- Šta bi radije pre ti izabrao. Ženu sa detetom u koje imaš ograničeno poverenje ili ženu bez deteta bez poverenja? - pitao je gledalac.

- Nijednu. Ovo prvo, da. U svakom slučaju žena u kojoj imam poverenje - rekao je Filip.

- Ko je sujetniji, Bora ili Janjuš? - pitao je gledalac.

- Možda Bora. On je drugačiji napolju, i te stvari nisam primećivao napolju. To ne menja moja mišljenje o njemu - rekao je Filip.

- Kad je rođendan Aneli, omiljena hrana, pesma - rekao je gledalac.

- 11. avgust 1989, fil nemam pojma, hrana suši , pesma od Dina Merlina za Sarajevo, ne znam naziv - rekao je Filip.

- Ipak si je slušao šta priča - rekao je gledalac.

- Je l' znaš kad je Teodori? - pitala je Ana.

- U martu - rekao je Filip.

- Meni je Teodora gotivna u crnom humoru i kad igra na žurki. Šta misliš, zbog čega si trn u oku Maji? Zbog Takija, Asmina ili Filipa? - pitao je gledalac.

- Asmina. Kad je bio Filip u pitanju, u tim trenutcima je jurila za njim, kad je krenulo nešto da se odvija između nas. Videla sam posle bezbroj snimaka da nagovara Pasmina da me vređa. I on je to radio. U semici je ona bila super sa mnom. Gotivila me je i veličala. Asmin je u jednim momentima pokazivao simaptije prema meni. - rekla je Teodora.

Autor: Teodora Mladenović