Rat ne prestaje: Asmin istakao da njegova porodica nije imala dozvolu da viđa Noru, Aneli iznela svoju stranu priče! (VIDEO)

Nakon završetka “Elite 9”, pred kamerama će se prvi put oči u oči naći Asmin i Aneli, spremni da razjasne sve što je obeležilo njihov turbulentan odnos, a Nena Opozicija je i dalje bila uključena uživo u program.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a Nena Opozicija nastavila je razgovor sa njima.

- Želela bih da pitam Asmina. Da li ćeš da potražiš svoja prava, na šta imaš prava, da budeš otac. Kod mene si plakao par puta, znam da ti je teško, zato sam te i bocnula sad, znam šta misliš, a šta nisi preduzeo? - pitala je Nena.

- Sve rešavam samo preko suda. - rekao je Asmin.

- Ovo ti je presipanje iz šupleg u prazno još pet godina. Kad smo kod Ajlina, znam da poruke pootije, kad su Mustafa i Mevlida molili da dođu u Sarajevu da bude dete sa njima 3 dana, on je rekao da ne dolazi u obzir. Rekao je da mogu da dođu da ga vide u njegovom prisustvu. - rekla je Nena.

- Niko mu nije pretio. On nije dolazio da viđa dete. Ako se plašio što nije došao sa policijom i advokatom? - rekla je Aneli.

- Kod mene je plakao 10 puta zbog Nore i milion puta zbog svega što se dešavalo u sedmici. Ja sam na Asmina besna zbog enkih stvari što je dopustio unutra - rekla je Nena.

- Sita je ugasila telefon i nestala je i nakon toga je Grofica ugasila telefon - dodao je Asmin.

- Ja dozvoljavam da on vidi ćerku - rekla je Aneli.

- Mene Nora nije zaboravila, smo Grofica nije dozvoljavala da je viđam. Sad kad dođe policija po Noru, neće biti da sam ja kriv. - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Teodora Mladenović