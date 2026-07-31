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Specijalno iznenađenje za Kačavendu pred emisiju: Na adresu televizije Pink stigao poklon i važna poruka, ovo sigurno ne očekuje! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pogledajte šta su fanovi poslalali za Milenu Kačavendu!

U večerašnjem izdanju emisije "Narod pita" kod voditelja Darka Tanasijevića gostuju Milena Kačavenda, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković, zbog čega svi očekuju da će ovo biti burna noć i puna žestokih okršaja.

Foto: Pink.rs/Privatna arhiva

Pred sam početak emisije na adresu zgrade televizije Pink stigao je specijalan poklon i to za Milenu Kačavendu.

Njoj su fanovi poslali kutiju s ružama, slatkišima i plišanim medama, a uz to je dobila i fažnu poruku.

Foto: Pink.rs

- Mali poklon, velika ljubav. Tvoje najglasnije i najluđe kumine hijene - napisala je Mileni njena podrška koja je prati već godinama.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

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