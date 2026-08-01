On niti smrdi, niti mirše: Gledateljka očitala lekciju Anđelu zbog vređanja Kačavende, pa mu poručila da poradi na KODEKSIMA koje muškarac mora da ima (VIDEO)

Njene reči će pamtiti duže vreme!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

Usledilo je novo uključenje, a u emisiju se uključila Jovana iz Beograda, koja je pozdravila sve u studiju.

- Meni nijedno od ovo troje nisu simpatični, ali prednost dajem ovoj dami, iako joj vokabular nije damski, ali gde je bila razumem. Moram da je pitam, kako jedna žena koja je imala iskustva sa radom sa ljudima raznih ćudi, ne može da provali kome daje bitnost i sa kim se druži - upitala je gledateljka.

- To je tačno, podsetilo me je to na Elitu 7, ja sam osoba koja zna ko je ko, ko je prijatelj, ko je muško, ko je porodica, a ovo je šljam, iskreno, ja nisam to očekivala, ali ne bih menjala ništa, Jaško je pokazao ko je, a Anđelo nije mogao da ništa da uradi, on je pobedio kulturom, kultura 11. Videli smo njegovu kulturu sa Aneli i Stanijom - rekla je MIlena.

- Ja odlično znam da rezonujem ko je ko, i za službu i za družbu postoje kodeksi, jedan muškarac ne može da priča sa kojom ženom je bio, i jedan mušarac koji je otac, ne šeta polu go u lavju, ta osoba ne poštuje sebe, a ne nekog drugog. Vi meni niste simpatični što ste podržali onog čupavog iz Kaluđerice, jer ta prevara trudnice je strašna. Moram da dodam devedesete su opzbiljna škola, a taj dečko što "smara" (Anđelo), on nije čovek niti ima kodekste. Anđelo niti smrdi, niti miriše. On jeste lep dečko, vidi se da ima elementarnu kulturu, ali kada pukne pokaže nešto užasno. Ja mislim da je on kulturan dečko, ali nije normalno da vređa ženu od pedeset godina -rekla je gledateljka.

- Reci te meni koju sam ja uvredu njoj rekao - upitao je Anđelo.

- Laka žena, pominjao si joj decu, - rekla je gledateljka.

- Ti si govorio kako je moj bivši suprug zavrnuo slavinu mojoj deci, govorio da nemaju šta da jedu - dodala je Milena.

- Recite mi jednu uvredu ili psovku - dodao je Anđelo.

- Ti si vređao mnogo devojaka, ja nikoga ne podržavam tu, ali vređao si i Ivana Marinkovića i njegovu ženu,a ti nemaš kodekse, vređaš ženu, vrištiš na nju, to je hajka. Iskreno mislim da je Janjuš više vređao i gore se ponašao prema Mileni, Janjuš vređa mnoge, a Janjuševa devojka, je izdala Milenu, a ne MIlena nju. Ona je pomagala Vanji u najgorim trenicima, a ona je vređala na sve moguće načine - dodala je gledateljka.

Autor: N.B.