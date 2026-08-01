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Mogla bi da vrati pare: Kačavenda odgovorila Vanji Živić, pa Anđela vratila na fabrička podešavanja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko se bori za sebe!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

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U jednom momentu je Darko pročitao poruku Vanje Živić, koja je naručila pesmu Danka Danka.

- Mogla bi osim njene poruke da mi stignu i pare na bankovni račun, a Danka je žena čoveka sa kim je Vanja bila u kombinaciji.- rekla je Milena.

Usledilo je novo uključenje,a gledatelj je pitao Janjuša šta mu bi da se zaljubu u nju:

- Ja sam tu da mažem i ljubim da prođe - dodao je Janjuš.

- Anđelo što si sedeo cele sezone, jesi imao problem sa kičmom - upitao je gledatelj.

- Meni je bilo lepo tamo, imao sam pregled igre, sve je okej bilo - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da dodam, da oni koji se ne sećaju, Meni je Milena kao u seriji Dinastija kada je Džoan Kolong saranjivala muža. Nego da se vratim na Anđela, ti si mnogo napadao MIlenu, a svi prilčaju da si slao polne organe, svim nekim kalašturama. - rekao je gledatelj.

- Meni nije jasno što je on to radio - dodao je Janjuš.

- Moram da dodam da je Milena riba do bola, svaka čast - dodao je gledatelj.

- Lepo od gledatelja što hvali Milenu, nek joj ostavi broj telefona - dodao je Anđelo.

- Nemoj ti da brineš o meni, brini o svojoj mami - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo kako je tvoja majka, kako je reagovala na priču o Mileni - upitao je Darko.

- Ma nju to ne zanima, ni ljudi koji je pominju - rekao je Anđelo. - Anhelito, idi stavi tupe, povedi računa, ti si pominjao Srđana Kačavendu i našu decu - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledila je svađa Milene i Janjuša i Anđela, te su jedni druge podsetili na reči koje su izgovarali, te je MIlena podsetila njih dvojicu na to što su vređali njenu decu, a ona je nakon toga udarila na Janjuševu porodicu:

- Vas treba da boli briga za moj život, trebalo je da vodiš računa da ti se brat ne slika i ne prodaje slike na Onli fansu - rekla je Milena.

- Šta ti pričaš - govorio je Janjuš.

- Isitinu pričam, a moja deca su zbog tebe imale probleme - dodala je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.B.

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