AKTUELNO

Domaći

Ostala u šoku: Gledateljka uzdigla Janjuša, Milena ostala u šoku zbog njenih reči (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

pročitajte još

'Bila si u metno selu gde sam ti...' Janjuš prozvao Milenu, ona mu brutalno odgovorila: Branio si majci da vidi sina koji se slikao sa OnlyFans (VIDEO

Nakon klipa po turbulentnom ljubavnom odnosu Janjuša i Milene usledilo je novo uključenje. Gledateljka Mileva iz Loznice je hvalila Janjuša.

- Janjuše legendo, kako tebe pobedi Milena Kačavenda, ti si trebao da budeš pobednik, a ne ova baba od pedeset godina, Koliko si vulgarna Milena, treba da te bude sramota, on je tebe opalio i sada živi dalje. ANđelo svaka čast na svemu - rekla je gledateljka.

- Ja moam da kažem da je Milena takva, ona je htela da ima to i dobila je. - dodao je Januš.

- Ma nemoj, vreme je da dokažemo ko pije a ko koristi narkotike- upitala je Milena.

- Meni nije ni palo na pamet, šta sam ja njoj pisalo, a ti si ovde jedina videla mo*a moja - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovome se nije nadala: Luka otkrio Aneli šta će uraditi nakon Elite, ona ostala u šoku (VIDEO)

Zadruga

Gastoz želi da oblati Anđelu? Đedović otkrio sve detalje njegovog paklenog plana, Kačavenda ostala u šoku! (VIDEO)

Farma

IMA NOVOG UDVARAČA? Babri dobila ponudu od jednog farmera i ostala u šoku! Evo čemu se on nada (VIDEO)

Zadruga

Budi dobra, uzmi pare, čekaj me u stanu... Anastasija pronašla Borino PISMO, ostala u šoku zbog njegovih reči! (VIDEO)

Domaći

NAKON IGRARIJA SA ĐUKIĆEM U ŠTEKU ANELI URADILA OVO: Todićka ostala u ŠOKU zbog postupka Ahmićeve (VIDEO)

Zadruga

Marinkovići kuju tajne planove: Jelena ostala u šoku posle Ivanovih reči! (VIDEO)