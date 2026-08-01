Ostala u šoku: Gledateljka uzdigla Janjuša, Milena ostala u šoku zbog njenih reči (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

Nakon klipa po turbulentnom ljubavnom odnosu Janjuša i Milene usledilo je novo uključenje. Gledateljka Mileva iz Loznice je hvalila Janjuša.

- Janjuše legendo, kako tebe pobedi Milena Kačavenda, ti si trebao da budeš pobednik, a ne ova baba od pedeset godina, Koliko si vulgarna Milena, treba da te bude sramota, on je tebe opalio i sada živi dalje. ANđelo svaka čast na svemu - rekla je gledateljka.

- Ja moam da kažem da je Milena takva, ona je htela da ima to i dobila je. - dodao je Januš.

- Ma nemoj, vreme je da dokažemo ko pije a ko koristi narkotike- upitala je Milena.

- Meni nije ni palo na pamet, šta sam ja njoj pisalo, a ti si ovde jedina videla mo*a moja - rekao je Janjuš.

Autor: N.B.