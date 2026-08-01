Ovo je mnoge iznenadilo: Evo šta Anđelo misli o Boginji i da li bi bio sa njom u vezi (VIDEO)

Napokon priznao sve!
U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.
Darko je čitao pitanja sa Instagrama:
- Comara ili Boginja?
- Comara je moja drugarica, a Boginja je devojka koja mi se dopala - rekao je Anđelo.
- Milena šta se dešava sa Comarinim tužbama?
- To je pomereno, ima par tužbi, ali videćemo, ja njui neću tužiti - rekla je Milena.
Usledilo je novo uključenje, a gledateljka iz Novog Sada je krenula da kudi JAnjuša:
- On je otac ženskog deteta, neka vodi računa, karma je to. Janjuše je l sećaš ulice Modena - upitala je gledaetlja.
- Nisam ja izašao u Modenu nikada, ne znam ja to - rekao je Janjuš.
- Janjuš se tada spdao sa klinkama koje nisu bile ni punoletne, vi ste plaćeni da vas mi gledamo - rekla je gledateljka.
- Gospođo, ima jedan elektirčar Duka iz Prijepolja, treba Duka da vas izje*e, i vas i vašeg muža - rekao je Janjuš.
- Ja sam baka, sram vas bilo - dodala je gledateljka pa se obratila Mileni:
- Bravo MIlena, svi grešimo, ne brini - dodala je gledateljka.
Autor: N.B.