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Ovo je mnoge iznenadilo: Evo šta Anđelo misli o Boginji i da li bi bio sa njom u vezi (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napokon priznao sve!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

Darko je čitao pitanja sa Instagrama:

- Comara ili Boginja?

- Comara je moja drugarica, a Boginja je devojka koja mi se dopala - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena šta se dešava sa Comarinim tužbama?

- To je pomereno, ima par tužbi, ali videćemo, ja njui neću tužiti - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo uključenje, a gledateljka iz Novog Sada je krenula da kudi JAnjuša:

- On je otac ženskog deteta, neka vodi računa, karma je to. Janjuše je l sećaš ulice Modena - upitala je gledaetlja.

- Nisam ja izašao u Modenu nikada, ne znam ja to - rekao je Janjuš.

- Janjuš se tada spdao sa klinkama koje nisu bile ni punoletne, vi ste plaćeni da vas mi gledamo - rekla je gledateljka.

- Gospođo, ima jedan elektirčar Duka iz Prijepolja, treba Duka da vas izje*e, i vas i vašeg muža - rekao je Janjuš.

- Ja sam baka, sram vas bilo - dodala je gledateljka pa se obratila Mileni:

- Bravo MIlena, svi grešimo, ne brini - dodala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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