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OSVETA SE SLUŽI HLADNA: Kačavenda donela odluku, otkrila Anđelu i Janjušu šta im se sprema (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se ne nadaju!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

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Usledilo je novo uključenje iz Amerike, a gledateljka je pohvalila Milenu:

- MIlena je gospođa, ti si sjajna, svaka ti čast, Nema šta da se polemiše o tvojim godinama, ti si dama, a smatram da je Janjuš ljubomoran i da mu se sviđa MIlena, a da je namerno ušao u vezu sa Vanjom. Takođe Anđelo ne znam te od ranije, ali mi deluje da ti možeš bolje mnogo. - rekla je gledateljka pa je dodala:

- Drago mi je što ste me uključili, pozdrav za sve - dodala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena šta si očekivala od ove emisije - upitao je Darko.

- Osveta se sluiži hladna, ja ću sve gledati i proveravti, i niko mi neće moći ništa - dodala je Milena.

- Ne mogu da vas gledam - dodao je Janjuš.

- Ja se njima bavim, i neće im biti dobro - dodaa je Milena.

Autor: N.B.

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