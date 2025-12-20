Osveta se služi hladna! Sofija ne prestaje da se igra sa Terzinim emocijama, konačno progovorila o Kariću i Milanu (VIDEO)

Terza ne zna gde udara!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi sa njim porazgovarao o Sofiji Janićijević.

- Kojim te postupcima Sofija iznervirala? - pitao je Darko.

- Dovodi me u situaciju da ja napravim problem i da me iznervira. Meni jedno priča u krevetu, a ovde drugačije radi. Sinoć mi je rekla: "Malo da vidiš kako je meni bilo". Ja malo više planem jer pravi lakrdiju od našeg odnosa. Ja sam od početka znao da se ona sprdala sa Milanom, ona je to i sinoć radila. Ja znam šta je sve ona radila i šta je meni pričala. Neću da se ja teram ovde sa ljudima i da mi pravi priče. Ona kalja samu sebe! Ja znam da se sprda ali me nervira - rekao je Terza.

- Njena mama zna gde su njene emocije - rekao ejk Darko.

- Zna valjda. Od sudbine i ljubavi ne može da se pobegne. Ti si veliki prijatelj Stefana Karića kog je ona namestila ovde. Zašto meni nisi došao i rekao, zato ne verujem nikome. Sam donosim odluke. Dvoje ili troje ljudi mogu da izdvojim da mi žele dobro - rekao je Terza.

- Sad ćeš da trpiš - rekla je Sofija.

- Video sam da neke stvari ne štimaju, a svi te tapšu po ramenu. Ja sam se od devojke totalno sklonio i ne može niko da mi kaže da sam ja problem. Ona je izabrala svog dečka bivšeg i ja sam se sklonio. Neću ja da se obesim zbog jedne Sofije - rekao je Milan.

- Sofija, da li si se sprdala sinoć kad si pričala o Milanu? - pitao je Darko.

- Nisam. Ja sam sa njim najviše komunicirala. Nije bio dosadan, napadan i iskreno sam se družila sa njim. Ja sam htela da on oseti kako sam se ja osećala i kada sam komentarisala svaku Mrvicu za koju niko nije znao da postoji. U isti koš me stvaljao sa tim devojkama. Dajem mu materijala koliko on može da iznese i nek se ne nervira. On se izvinio za to što je rekao da mi je potrčko. On je meni bio i ostao najveća ljubav. Ja posle njega nisam ulazila u veze - rekla je Sofija.

- Stefan je meni rekao da on nju nije muvao, a i ona mi je rekla da je on nije muvao. Da ju je muvao on ne bi bio moj drug - rekao je Terza.

- Nije me muvao. Rekao je da sam lepa, ali nije rekao ništa više od toga - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić