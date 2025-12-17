Jao majko, upropastio sam se! Luka kuka nakon noći provedene sa Anitom, Maja odmah krenula sa provokacijama! (VIDEO)

Ne zna gde udara!

Luka Vujović došao je u pušionicu kod Saleta Luksa i Maje Marinković, te je odmah počeo da kuka zbog vrele noći sa Anitom.

- Koliko sam se napio... Sra*a sam pravio, joj brate moj.. - rekao je Luka.

- Pravio si sra*a - rekao je Luks.

- Pitanja gledalaca... Jao majko - rekao je Luka.

-Napao si Matoru? - pitao je Luks.

- Kačkavaljem sam ovako. Glumi muškarca kao. Upropastio sam se sinoć - rekao je Luka.

- Baš čudno za tebe - rekao je Luks.

- Jeste čuli za svinju koja se zove... Ajde neću. Ima jedna posebna vrsta svinje koja se zove nerast. Ta svinja je priplodna, u prenesenom značenju znači prosta i vulgarna, koja služi samo za ka*anje - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić