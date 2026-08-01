I DALJE SAM GRAĐEN KO PANJINA! Filip Car pokazao kako izgleda pred Elitu 10: Pripreme u punom jeku, a evo koju novinu je uveo! (FOTO)

Bivši rijaliti učesnik Filip Car ponovo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama i zaintrigirao svoje pratioce najnovijom objavom na Instagramu.

Car je iz Crikvenice podelio fotografiju iz kupatila na kojoj pozira bez majice, dok su u prvom planu njegove prepoznatljive tetovaže – pištolj na stomaku i natpis na grudima. Ipak, najveću pažnju nije privukao njegov izgled, već duhovit i samokritičan opis koji je napisao uz fotografiju, izazvavši lavinu komentara i reakcija pratilaca.

„Malo sam smršao. I dalje sam građen ko j***** panjina! Krećem od sutra trening. Moram biti Elitan!” — poručio je Car uz emotikone koji se smeju i srce.

Filip Car je rekao da nije planirao da ponovo bude deo rijalitija.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - kroz smeh je rekao Car i dodao da i dalje nije spreman na sve što ga u Beloj kući čeka.

- Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo.

On ne krije da je porodica burno reagovala.

- Porodica je burno reagovala, ne žele da me vide tamo i u tim izdanjima. Ne znaju šta sve može da se desi, a taman sam vodio drugačiji život. Oni naravno nisu podržali tu odluku, ali ja kada nešto odlučim nema nazad, to je to. Aleksandri još nisam javio, ali ću je pozvati i reći joj da ulazim i naravno konsultovaću se sa njom oko nekih stvari pošto imamo zajedničku ćerku.

Autor: M.K.