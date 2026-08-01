Nora ga je danas po prvi put nazvala 'tata!' Aneli se hitno oglasila i istakla da je Asminu dala dozvolu da dođe u Dubrovnik da vidi dete, Mustafa ponovo opleo po njoj: Ja sam mu rekao da ne ide... (VIDEO)

U novom izdanju emisije „Narod pita“, koju vodi Darko Tanasijević, pred gledaoce su seli Jovana Tomić Matora, Asmin Durdžić i Dača Virijević.

Nova drama obeležila je emisiju „Narod pita“, u kojoj su gosti voditelja Darka Tanasijevića bili Jovana Tomić Matora, Asmin Durdžić i Dača Virijević. Dok je Asmin poručio da će se preko advokata izboriti da viđa svoju ćerku Noru, u program se uključila Aneli Ahmić porukom, u kojoj je tvrdila da je Durdžić imao priliku da vidi dete odmah po završetku „Elite 9“, ali da to nije učinio jer nije želeo.

- Danas je mala rekla kada smo išle na plažui ''Moj tata vozi ovakav auto, isti''. On je odmah trebalo da dođe da vidi Noru, niko mu ne bi zabranio. Danas ga je po prvi put nazvala ''tata'' - napisala je Aneli.

- To su sve šlageri što ona piše. Da me je nazvala tata danas po prvi put? Ništa ja Aneli ne mogu da poverujem - kazao je Asmin.

- Asmine, ja isto tako Aneli osuđujem, imala je propuste svoje, ali ti Asmine, moraš imati poriv da vidiš dete - kazala je Matora.

- Ja sam rekao da ću preko suda da viđam svoje dete - rekao je Asmin.

- Asmine, da li ti Maja brani da viđaš noru, kao što neki gledaoci misle? - upitao je Darko.

- Ne, ne, naravno. Maju ne mora niko da prihvati, ja je volim, rekao sam to Mustafi i Mevlidi - rekao je Asmin.

Voditelju Darku Tanasijeviću potom je stigla poruka od Asminovog oca, Mustafe Durdžića.

- Asminu je pametno jer nije video Noru, jer je to sačekuša. Karići vozaju Noru, njemu se pravi sačekuša. Ja sam mu rekao da ne ide u Dubrovnik. Ko je Iča da dovodi Asminu dete? - glasila je poruka Asminovog ova Mustafe.

- On je jedan loš otac, njega ne zanima dete, to je tačno. Ja to mislim i niko me u suprotno neće uveriti - kazao je Dača.

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Autor: S.Z.