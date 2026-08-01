Danas je Maja, a sutra... Matora stavila Asminu do znanja da su mu žene bitnije od ćerke, on promenio sve boje (VIDEO)

Ostao u šoku zbog njenih reči!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio Daču Virijevića, Jovanu Tomić Matoru i Asmina Durdžića.

- Videli smo svi klip gde je Asmin rekao Maji da njega ne zanimaju ni Nora ni Aneli - dodao je Dača,

- To je rekao, istina je, ali ja moram da kažem da jednog oca ne može da spreči niko da vidi dete - dodala je Matora.

- Šta vas to zanima, niste vi Norini roditelji, nego ja. - rekao je Asmin.

- Asmine i ti i Aneli ste koristili svoje dete, ja vas nisam vređala, a ti si govorio da sam ja loš čovek, drugar, a ti si sve loše i loš čovek i otac, i to zbog Maje, mislim sada je Maja, može da bude bilo koja devojka - rekla je Matora.

- Maja može da bude najgora, a ona je moja devojka i ja ću je braniti - dodao je Asmin.

- Valjda ti je dete bitnije. Asmin se ponosi svojim greškama, on je najlošiji čovek koji je ušao u rijaliti. - rekla je Matora.

- Ja samo verujem Maji, ja njoj sve verujem - dodao je Asmin.

- Stigla nam je poruka od Grofice - Kakve veze ima advokat, šta će deliti Noru, ovo je predstava za narod - pročitao je Darko.

- Oni treba da slave Groficu, ona vodi računa o tom detetu - rekao je Dača.

- Asmine šta sada - rekla je Matora.

- Vi ste meni smešni, Dačo ti si smešan, molim te - rekao je Asmin.

Autor: N.B.