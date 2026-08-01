Platićemo ti Dača i ja taksi: Matora dala Asminu predlog da vidi Noru, on šokirao odgovorom (VIDEO)

I dalje im je trn u oku!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio Daču Virijevića, Jovanu Tomić Matoru i Asmina Durdžića.Asmin je nakon toga odgovorio Grofici.

- Te igre Ahmića me ne zanimaju, to će sve sud rešiti - rekao je Asmin.

- Dačo ajde da mu platimo taksi, da ide u Dubrovnik - rekla je Matora.

- Matora šta ti hoćeš od mene - govorio je Asmin.

- Evo idemo da vidimo dete - dodala je Matora.

- Matora tamo su tvoji drugovi Karići koje si izdala - rekao je Asmin.

- To nisu moji drugovi, i ja nisam nikoga izdala, ja bih za Osmana i Stefana uvek bila tu, ali ja se više brinem o Džumiju nego ti o detetu. Moram da ti kažem da ja imam stan, na svoje ime gde si ti prijavljen. Kako si toliko mu*o u Beogradu, a prijavljen si kod Matore, a čim sam rekla nešto što ti nije odgovaralo u Eliti vređao si me i moju majku - rekla je MAtora.

- MAtora on ne može da mrdne od Maje - dodao je Dača.

- Ja u Beogradu imam neke obaveze, i zato sam ovde - rekao ej Asmin.

Autor: N.B.