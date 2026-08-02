U emisiji „Narod pita“, koju vodi Darko Tanasijević, došlo je do žestoke rasprave između Dače Virijevića i Asmina Durdžića.
U toku emisije „Narod pita“ došlo je do žestoke svađe između Dače Virijevića i Asmina Durdžića, tokom koje nisu birane reči. Nakon niza prozivki i različitih stavova, njihova rasprava prerasla je u ozbiljan verbalni sukob, a tenzija u studiju dostigla je vrhunac.
- Asmine, kada slušaš kako te Matora i Dača savetuju kako ti da postupaš, da li misliš da su oni kompetentni da o tome govore? - upitao je Darko.
- Ne branim ja nikom da misli nešto, ali evo, šta je Dača video u životu? Ima dvadeset godina, nije video sveta - rekao je Asmin.
- Šta si ti? Sta si ti umislio? - upitao je Dača.
- Ti si jedan pe*erčić u duši - kazao je Asmin.
- Tebi je Maja gurala mist u du*e, kao što se pričalo u ''Eliti 9''. Ti si porodicu izdao svoju ćerku kada si rekao da treba da se radi DNK. Evo, da vidi šta u torbi imaš ti sad. Ima se, evo tu su neki evrići - kazao je Dača.
- Budalo jedna, šta si ti? Imaš dvadeset godina, a nemaš nikakvu devojku. Otac ti ima devojke, pravi muškarac, a ti blamu jedan, šta radiš - rekao je Asmin.
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Autor: S.Z.