AKTUELNO

Zadruga

Izdao si ćerku kad si zatražio DNK: Dača brutalno opleo po Asminu, istakao da je blam ljudske vrste, pa uzeo njegovu torbu i proverio da li je švorc! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiji „Narod pita“, koju vodi Darko Tanasijević, došlo je do žestoke rasprave između Dače Virijevića i Asmina Durdžića.

U toku emisije „Narod pita“ došlo je do žestoke svađe između Dače Virijevića i Asmina Durdžića, tokom koje nisu birane reči. Nakon niza prozivki i različitih stavova, njihova rasprava prerasla je u ozbiljan verbalni sukob, a tenzija u studiju dostigla je vrhunac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, kada slušaš kako te Matora i Dača savetuju kako ti da postupaš, da li misliš da su oni kompetentni da o tome govore? - upitao je Darko.

- Ne branim ja nikom da misli nešto, ali evo, šta je Dača video u životu? Ima dvadeset godina, nije video sveta - rekao je Asmin.

- Šta si ti? Sta si ti umislio? - upitao je Dača.

- Ti si jedan pe*erčić u duši - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi je Maja gurala mist u du*e, kao što se pričalo u ''Eliti 9''. Ti si porodicu izdao svoju ćerku kada si rekao da treba da se radi DNK. Evo, da vidi šta u torbi imaš ti sad. Ima se, evo tu su neki evrići - kazao je Dača.

- Budalo jedna, šta si ti? Imaš dvadeset godina, a nemaš nikakvu devojku. Otac ti ima devojke, pravi muškarac, a ti blamu jedan, šta radiš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita uživo

#Filip Đukić

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#Teodora Delić

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Nora ga je danas po prvi put nazvala 'tata!' Aneli se hitno oglasila i istakla da je Asminu dala dozvolu da dođe u Dubrovnik da vidi dete, Mustafa pon

Domaći

Lete uvrede kao konfete! Anđelo istakao da je Ivan nepodoban otac, on rešio da mu brutalno odgovori: Zašto ne nosiš očevo prezime?! (VIDEO)

Domaći

Besan kao ris! Mevlida se hitno uključila u program, Asmin joj zabranio da priča o Maji, pa mu Matora i Dača odbrusili: Dodvoravaš se Maji! (VIDEO)

Domaći

Istina isplivala na videlo: Maja raskrinkala Stanislava dokazima, on i dalje tvrdi da nisu bili INTIMNI, pa joj dao ponudu koju ne može da odbije (VID

Domaći

Filip Car je alfa i omega za tebe: Nadica Kamel istakla da je Asmin pravi slabić, pa mu prognozirala sunovrat veze s Majom! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj da pričam kako si brinuo O BRATU: Bukti nikad žešći rat Janjuša i Kačavende, pljušte provokacije po studiju (VIDEO)