Izdao si ćerku kad si zatražio DNK: Dača brutalno opleo po Asminu, istakao da je blam ljudske vrste, pa uzeo njegovu torbu i proverio da li je švorc! (VIDEO)

U emisiji „Narod pita“, koju vodi Darko Tanasijević, došlo je do žestoke rasprave između Dače Virijevića i Asmina Durdžića.

U toku emisije „Narod pita“ došlo je do žestoke svađe između Dače Virijevića i Asmina Durdžića, tokom koje nisu birane reči. Nakon niza prozivki i različitih stavova, njihova rasprava prerasla je u ozbiljan verbalni sukob, a tenzija u studiju dostigla je vrhunac.

- Asmine, kada slušaš kako te Matora i Dača savetuju kako ti da postupaš, da li misliš da su oni kompetentni da o tome govore? - upitao je Darko.

- Ne branim ja nikom da misli nešto, ali evo, šta je Dača video u životu? Ima dvadeset godina, nije video sveta - rekao je Asmin.

- Šta si ti? Sta si ti umislio? - upitao je Dača.

- Ti si jedan pe*erčić u duši - kazao je Asmin.

- Tebi je Maja gurala mist u du*e, kao što se pričalo u ''Eliti 9''. Ti si porodicu izdao svoju ćerku kada si rekao da treba da se radi DNK. Evo, da vidi šta u torbi imaš ti sad. Ima se, evo tu su neki evrići - kazao je Dača.

- Budalo jedna, šta si ti? Imaš dvadeset godina, a nemaš nikakvu devojku. Otac ti ima devojke, pravi muškarac, a ti blamu jedan, šta radiš - rekao je Asmin.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.