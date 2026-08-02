Ukanalio si je i izmanipulisao: Matora razvezala jezik o Asminovoj vezi sa Majom, pa istakla da je njen odnos sa Draganom klasa u odnosu na njihov! (VIDEO)

U emisiji „Narod pita“ došlo je do žestoke rasprave između Asmina Durdžića i Jovane Tomić Matore, a njihov sukob privukao je veliku pažnju gledalaca. Njih dvoje nisu birali reči, pa su tokom razgovora izneli niz zamerki i optužbi jedno na račun drugog.

Jovana Tomić Matora i Asmin Durdžić, vodili su polemiku o njegovoj vezi sa Majom Marinković.

- Matora, da li Matora ima pravo da ti drži pridike, gledajući njen odnos sa Draganom? - upitao je Darko.

- Ona se sa Draganom nije vređala kao Maja i ja, ali nema pravo da priča o mojoj vezi. Da je ceo svet protiv nas, da je najgora, meni je Maja najbolja, to je jasno kao dan - rekao je Asmin.

- Asmine, ja mislim da ako roditelji ne prihvate odnos, taj odnos ne može biti dobar. Ja znam koliko su meni neke stvari teške, ali ja zaista želim da moja devojka ima dobar odnos sa mnom, ali i sa svojom porodicom - rekla je Matora.

- Moji znaju da mene gube, ako su protiv nje. Meni nije drago jer moji nisu njoj poslali poklon za rođendan - rekao je Asmin.

- Ti si nju ukanalio, ispala je gora od tebe. Maja je bila komunikativna, bila je najveselija osoba, pretvorila se u nešto drugo sasvim. Izmanipulisao si je, to nije ljubav - rekla je Matora.

- Kakva je ljubav između Dragane i tebe, kad njen otac ne želi da te vidi?! Nije mi jasno? Njen otac je protic tebe - rekao je Asmin.

- Njen otac ne podržava vezu sa ženom, ali nije protiv mene - rekla je Matora.

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Autor: S.Z.