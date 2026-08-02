Ima potpuno poverenje u nju: Asmin uveren da je Car za Maju davna prošlost! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević tokom večerašnjeg izdanja emisije „Narod pita“ pročitao je gostima, Jovani Tomić Matoroj i Dači Virijeviću, pitanja gledalaca pristigla putem Instagrama.

Brojni korisnici ove društvene mreže iskoristili su priliku da učesnicima postave pitanja o aktuelnim dešavanjima, njihovim međusobnim odnosima, ali i temama koje su poslednjih dana izazvale veliku pažnju javnosti.

- Asmine, da li je istina da si odlepio za Anđelom Đuričić? - glasilo je pitanje.

- Nikada je nisam pratio, doživljavao, nikada. Svašta, glupost jedna - rekao je Asmin.

- Da li se vodiš onim ''sve dok se o nekom priča, taj je živ'' - glasilo je pitanje.

- Da - kazao je Dača.

- Asmine, kako bi reagovao kada bi znao da je hipotetički Maja zvala Cara? - glasilo je pitanje.

- Nikada se to u životu nije desilo i neće desiti - kazao je Asmin.

- Zašto sve ovo što Matora priča Asminu nije rekla Terzi, u vezi deteta? - glasilo je pitanje.

- Isto sve govorim. Zameram Terzi jer nije provodio vreme sa Barbarom, jer se pomirio sa Sofijom - kazala je Matora.

- Asmine, kako gledaš na to što Osman Karić kači Noru po Instagramu, je l' normalno to? - glasilo je pitanje.

- Po mom mišljenju nije normalno, ali šta da se radi - rekao je Asmin.

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Autor: S.Z.