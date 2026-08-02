Šok! Kačavenda se uključila u emisiju, ispalila salvu uvreda na Asminov račun, pa dobila Mustafinu reakciju: Neka dođe... (VIDEO)

Milena Kačavenda uključila se telefonskim putem u emisiju „Narod pita“, gde se suočila sa Asminom Durdžićem. Njihov razgovor protekao je u napetoj atmosferi, a tokom uključenja razmenili su optužbe i izneli svoje stavove o temama koje već duže vreme izazivaju pažnju javnosti.

Kačavenda je bez ustručavanja komentarisala Asminove postupke i njegove odnose sa pojedinim učesnicima rijalitija, dok je Durdžić odgovorio na njene tvrdnje, iznoseći svoju stranu priče. Njihova rasprava ubrzo je prerasla u žustru polemiku, koju su sa velikom pažnjom pratili i gosti u studiju, ali i publika kraj malih ekrana.

- Dobro veče, ovde Milena Kačavenda. Gde se kreće Asmin i zbog čega ne otkrije gde se načazi? Govorio je da će kada bude u Beogradu kačiti gde je, da če je*ati žene, a sada se nigde ne taguje. Artin, naš prijatelj, uskoro će biti u Beogradu. Da li si raspoložen za ručak sa nama. Da li smeš u Austriji da se pojaviš, da li si bio? - upitala je Kačavenda.

- Smem, naravno - kazao je Asmin.

- Što Noru nisi video, svinjo, a? - upitala je Kačavenda.

- Zini da ti kažem - odgovorio je Asmin.

- Ajde, reci, ku*vo jedna. Da li izlaziš iz Majinog stana? Kakav si sa Takijem? - upitala je Kačavenda.

- Neću da pričam sa tobom - rekao je Asmin.

- Što se štekaš? Što? Od koga se kriješ? Samo da te vidim, videćemo se mi, ne brini, videćemo se - rekla je Kačavenda.

- U jednom trenutku, Mustafa je poslao poruku voditelju Darku Tanasijeviću.

- ''Milena, dođi u Austriju, da ti ja je*em mater pijanu'' - napisao je Mustafa.

- Može, evo, samo do adrese da dođem i nije problem - kazala je Kačavenda.

Autor: S.Z.