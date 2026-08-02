Matora osula drvlje i kamenje po Asminu jer nije još otišao da vidi Noru, Cara kovala u zvezde, pa se obratila Maji Marinković: To je njena sramota... (FOTO+VIDEO)

Iznela svoje iskreno mišljenje!

Jovana Tomić Matora sinoć je gostovala u emisiji ''Narod pita'', a prethodno je pred našim kamerama govorila o Asminu Durdžiću, Maji Marinković, a dotakla se i najavljenih ulazaka Cara i Anđele u Elitu 10.

- Dragana je kod kuće, gleda me - otkrila je Matora na početku razgovora, a onda osula drvlje i kamenje po Asminu.

- Malo je šta sam rekla i šta ću da mu kažem. Ako ja mogu da odem u Brčko kod prijatelja, mogu kod Hranislava mog, a on ne može kod ćerke, kakav je to čovek?! Koliko sam ja čula oni su u Dubrovniku, on je mogao da ode kad hoće. Šta može da ga spreči da ode u Dubrovnik?! - poručila je Matora i dodala:

- Najgore je kad ljudi se*u, a svoju decu koriste za rijaliti. Ne možeš ti da budeš šmeker i dobar čovek i da se praviš da si nešto što nisi, a da mi celu sezonu pričamo o tvom detetu i tvojoj bivšoj ženi i nema sa kim se nisi jeb*vao, a na kraju šta si ispao. Šta si uradio? Samo da uzme pare! - kaže Jovana, a onda prokomentarisala najavljeni ulazak Filipa Cara i Anđele Đuričić u Elitu 10.

- Volim Filipa Cara, ljudina, čovek, poistovećujem ga sa Mikijem Đuričićem, to su dva najinteligentnija čoveka koja poznajem, a koja nemaju fakultet, suva inteligencija. Nemam ništa protiv Anđele, sve što imam ja kažem - rekla je Matora, a onda prokomentarisala Maju Marinković.

- Ako mi se Maja ne javi, to je njena sramota, ja sam njoj najbolje savete davala kao drugarica.

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Autor: S. Z.