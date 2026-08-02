ASMINU NORA NIJE PRIORITET: Dača Virijević urnisao Durdžića, pa otkrio kakav plan ima sa Stanijom, priznao i da li se ona čuje sa Brazilcem! (VIDEO)

Pretresao sve teme bez dlake na jeziku, pa se obratio svojim rijaliti neprijateljima!

Dača Virijević sinoć je gostovao u emisiji ''Narod pita'', a pre toga je pred našim kamerama prokomentarisao aktuelna dešavanja nakon završtetka Elite 9.

Na samom početku Dača je udario na Asmina Durdžića, svog rijaliti neprijatelja, a ni ostale nije zaobišao.

- Za tako lošeg čoveka ne postoji adekvatna uvreda, njegove uvrede ne gledam kao važeće. Pokrenuo sam tužbu protiv njega i Aneli, izgovarali su neke stvari, neke tužbe su več podignute. Otac koji hoće da vidi svoje dete ne bira sredstvo, da li će da poleti, da dobije krila. ja znam kako očevi funkcionišu, znam kako moj otac funkcioniše. Stigne sa Majom da se taslači, a svoje dete ne stigne da ode da vidi. Njemu to nije prioritet, Aneli je uz svoje dete, ali on ne. Mislim da Aneli ne bi imala nikakav problem da pusti Noru da je Asmin vidi makar na sat vremena - rekao je Dača i dodao:

- Stanija i ja se čujemo, uglavnom joj prenesem pozdrave oid mog oca. Treba da se vidimo za neki dan. Ne plašim se Asmina, koga da se plašim?! - kaže Virijević i dodaje:

- O vezi Vanje i Janjuša mislim sve najlepše ako su i dalje zajedno - rekao je Dačo i dodao:

- Najveće zlo u rijalitiju je Asmin.

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Autor: S. Z.