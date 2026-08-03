Baviće se nadležni organi: Sofija otkrila da li je Dane pokušao da stupi u kontakt sa njom! (VIDEO)

Mnogi su čekali da saznaju da li je nakon suočavanja u "Narod pita" Sofija ponovo imala kontakt sa Danetom!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se gledateljka koja je imala pitanje za Sofiju.

- Sofija, da li si se čula sa Danetom? Da li te je kontaktirao? - pitala je gledateljka.

- Ne. On je blokiran kod mene na svim mrežama, baviće se nadležni organi - rekla je Sofija.

- Mićo, tebi bih preporučila da se ne nerviraš jer ti ne možeš da isteraš pravdu. Vreme je drugačije, drugačije su i devojke - govorila je gledateljka.

- Ne teram pravdu. Ja poznajem devojke koje su drugaije vaspitane, poštuju roditelje i prijatelje, ali poznajem i one koje ne poštuju nikoga. Moje je da kažem šta mislim - govorio je Mića-

- Da li ti je vruće? Džemper i čizme na 40 stepeni, totalno odlepio - rekla je Teodora.

- Da li gleda šta je Taki obukao? Nisi gledala šta je Taki drugar obukao, gledaj šta je on obukao - nastavio je Mića.

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Autor: A. Nikolić