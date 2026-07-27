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Ni mrtva ne priznaje: Sofija i dalje demantuje aferu s Danetom, šokirana da je čovek pao na njene manipulacije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sofija Janićijević i dalje negira da je imala išta s Danetom!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu

- Ovde Marina iz Beograda. Terza, volela bih da ostaneš dostojanstven kao što si i počeo. Želim ti sve najbolje i da budeš dobar sa Milicom - rekla je Marina.

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- Hvala gospođo - rekao je Terza.

- Sofija, ti si jedinstvena s odnosno jedinstvena sponzoruša - rekla je Marina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala BFF - rekla je Sofija.

- Odakle tebi ideja da bi svaka druga uradila isto što i ti? - upitala je Marina.

- To mi je pokazala statiska u Beloj kući, kada sam pogledala one žene za crnim stolom - rekla je Sofija.

- Ja ne znam kako je Darko ostao normalan čovek od razgovora sa tobom, ti si toliko lagala da je to strašno - rekla je Marina.

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- Ostanite vi normalni i nemojte da pričate sa mnom - rekla je Sofija.

- Ja nemam želudac da razgovaram s tobom, samo ću da ti postavljam pitanja. Za šta je tebe Dane prevario? - upitala je Marina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije mene prevario, prevario je vas da je bio sa mnom - rekla je Sofija.

- Je l' ti imaš zaista advokata? - upitala je Marina.

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- Ma nemam ga, opušteno - rekla je Sofija.

- I bolje što nemaš jer to što ti radiš je krivično delo - rekla je Marina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija da li Dane ima još dece? - upitala je Ana.

- On ima jednog sina n*rkomana i ima vozača Nikolu koji mu je zet. Šta mene briga koga on ima od porodice? - upitala je Sofija.

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- Kako ste vi stupili u kontakt? - upitala je Ana.

- On je bio moja podrška, a pre toga je bio podrška Anđeli. Zamisli o kakvom mi čoveku pričamo kad ja za 25 dana ubedim čoveka da ću mu biti žena. Mi smo se dva meseca najnormalnije dopisivali, on mi je posle poslao sliku. Ja ću otkriti sve, bila sam na slikanju u Makedoniji - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.P.

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