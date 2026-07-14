Zbog ovog smeća je izgubio dete! Takmičari stavili Sofiju na stub srama, ona ne prestaje da se pere: Žvalavljenje ne postoji! (VIDEO)

Trese se Bela kuća nakon odgledanog klipa sa Sofijom Janićijević i Danetom.

Maja Marinković naredna je prokomentarisala uspomene Borislava Terzića Terze, gde su bili prikazane fotografije Sofije Janićijević i njenog verenika Daneta.

- Ja sam ga zamišljala kao nekog invalida, kao nepokretni deka. Videćemo i na njenim uspomenama kakva je situacija. Kad sam gledala Miličin ulazak, ja jesam podržala Terzinu i Sofijinu ljubav jer je to život, ali kad sam učesnik ove godine ne vidim da je bilo iskreno sa njene strane. Deluje da želi da se osveti - rekla je Maja.

- Ona je žena interes i korist - rekao je Terza.

- On mi deluje sposobno za neke stvari o kojima smo pričali - rekla je Maja.

- Sve vreme se ježim, toliko je užasno. Ona malopre kaže Dragani da se ni ne seća poljupca. Ona se kao nekome sveti, ona je blam. Mama na slici, a ovde je skakala. Sve što je uradila u osov sezoni uradila je sa namerom. Nisu poenta i tema godine, nego ona nema pardona, srama, a ni blama. Mamu je uvukla u ovu priču, a govori kako je jako porodična - rekla je Milena.

- Njen tata je gospodin čovek, a ona i majka su iste - skočio je Terza.

- Ona se jedva priseća poljupca, a čovek normalno hoda. gazi preko mrtvih, odvratna je! Gledam je sa ovom frizurom bez blama. Kad god se iskrezi setim se da je umro zubar u Makedoniji. Ja sam joj stvarno verovala da je to neki ludi fan. Nisam mogla da zamislim da bi nekom starijem čoveku otela imovinu - rekla je Milena.

- Prošle godine je barni, a sad ustaje i pljuje - skočio je Asmin.

- P*čko jedna! - skočila je Milena.

- Komentariši nju i trudnu ženu koja je zbog k*rve izgubila sve! Ti si to podržavala! Ova žena je tolika k*ra i tolika krava! - vikao je Asmin.

- Je l' ti tata j*bao sestru? Jeis izvadio bodi mist iz b*lje? - ponavljala je Milena.

- Imao je kraljicu, a spao je na dr*ljetinu. Milica je intitucija za nju. Zbog ove osobe je Milica pila lekove i vucarala se po policijskim stanicama. Ona je u najlepšem periodu imala bol - rekao je Uroš.

- Sad treba da shvati zbog kakvog smeća je izgubio dete! - rekao je Asmin.

- Mogu sa svojim životom da radim šta hoću. Što se tiče klipa gde je poljubac, tako sam i mislila da izgleda. Žalavljenje ne postoji. On je bio fan do malo pre mog ulaska. Kad sam htela da imam više Westerna ja sam tu situaciju iskoristila. Malo pre ulaska sam počela da pišem ovakve poruke da bih što više dobila - rekla je Sofija.

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Autor: A.Anđić