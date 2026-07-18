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Terza obećao Sofiji da će joj opštiti s majkom: Najavio joj karambol napolju, brutalnu vređalicu ne gasi ni sekunde! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević se nisu zaustavili na gnusnim prozivkama ove noći već su nastavili da rešetaju jedno drugo svim silama.

Borislavu Terziću Terzi sada je po svemu sudeći pala roletna obzirom da je u celu svađu umešao i majku Sofije Janićijević, za koju joj je obećao da će opštiti s njom po izlasku iz rijalitija.

- Terza, mene zanima koliko Barbara ima kilograma? Ja po ceo dan razmišljam da li je moj pas jeo granule od lososa ili pileta, a on razmišlja po ceo dan da Sofiji napravi limunadu zato što ne zna šta mu dete voli da pije - rekla je Sofija.

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- Da li ti ga mama prima u d*pe? Dane stavi ćerki u d*pe, pa ćerki u usta - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja razmišljam o svom keru, a on o svom detetu ne. On brine u svakom trenutku da li je Sofija spakovala sve, da li je popila ceđenu limunadu, da li je možda nervozna Sofija Janićijević. Zato ne zna šta njegovo dete voli da jede i da pije, šta voli da oblači njegovo dete, on to ne zna - rekla je Sofija.

- Ti voliš da jedeš kile. Ja tebe moram da najedem i napojim da bih mogao da te j*bem - rekao je Terza.

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- On misli da me razvalio, ali ja sam tebe demolirala jer ti ne znaš šta dete voli da ti jede i pije - rekla je Sofija.

- Da li je tvoja mama uzimala pare kao i ti? - upitao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odakle ti to? - upitala je Sofija.

- Zbog čega hoćeš da plačeš? - upitao je Terza.

- Nisam ja ostavila dete već ti, ti trebaš da plačeš - rekla je Sofija.

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- Dva dana ću da te k*ram ovde, a onda ću i mamu da ti zovem na saftalicu jednu. Čim dođe ima da joj gledam u d*pe da vidim da li mogu da je k*ram, pa ćeš na kapiju - rekao je Terza.

- Moj otac će da j*be i tvoju mamu i tvoju snaju - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću tebe i tvoju mamu u isto vreme. Ovo što je ovde razvaljeno, to je od mene - rekao je Terza.

- Barbarice kad budeš gledala jedan dan ovaj klip, shvatićeš da te tata odbacio dok si bila u stomaku - rekla je Sofija.

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- Ova divna devojka se j*bala sa dedicama - rekao je Terza.

- Moj tata će tebi i tvojoj majki da stavi u usta - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam uzeo da te k*ram i ponižavam - rekao je Terza.

- Porodica će ti reći sve - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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