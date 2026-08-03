Nije zaslužila, veštački je plakala: Mića proglasio Staniju najsmešnijom pobednicom u istoriji rijalitija! (VIDEO)

Lepi Mića tokom cele noći bez dlake na jeziku komentariše goruće teme iz Elite 9!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. U program se uključila gledateljka Goca koja je pohvalila Miću.

- Teodora je tako ljubomorna jer je Aneli jedna urbana devojka. Aneli je trebalo da pobedi jer je urbana devojka, a ja toj urbanosti dodajem Lepog Miću i poklanjam mu se. Želim da dugo živi i da njegova unuka od njega nauči mnogo lepih stvari. Duboki naklon, puno pozdrava. Čuvajte se i ne dajte značaja beznačajnim ljudima - rekla je gledateljka Goca.

Usledilo je još jedno telefonsko uključenje, javio se gledalac Neša.

- Imam pitanje za Miću. Da li smatrate da je Stanija trebalo da pobedi?

- Ne, to je najsmešnija pobeda. Ona to nije zaslužila, veštački je plakala. Ako hoće da pobedi, neka trpi. Ona za mene nije pobednik. Ona je sa mnom bila na Farmi i odlično zna kako se ponašala. Ona kaže da je to bilo pre 10 godina, ali nije to poziv za sud pa da zastari. Ona ako proziva Aneli da je štek mama, onda je ona štek ljubavnica. Ona je bila sa Anelinim mužem, a plakala je kao da je Aneli njoj nešto uradila. Ona je zbog Aneli dobila najveći honorar i 100.000 evra - pričao je Mića.

- Sofija, ajde da te stavimo na detektor laži. Nije moguće da ti neko da novac i da spavaš kod njega kući, a da te ne pipne. Da li me razumeš? - rekao je Neša.

- Sve razumem - dodala je ona.

- Nju boli k*rac - rekao je Mića.

- Čovek je za mene mrtav i ne interesuje me. Vaspitanje nema veze sa nečim što se desi i kad pogrešiš. Ako napravim grešku u saobraćaju nije do mog vaspitanja nego jer nisam pazila, tako je isto i sa ovom pričom - govorila je Sofija.

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Autor: A. Nikolić