Nije smršao 40 kilograma jer si fitnes trener nego od muke: Rat Teodore i Lepog Miće ne prestaje, trese se studio televizije Pink! (VIDEO)

Treća runda žestokog okršaja, pljušte teške prozivke!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Teodora i Mića su ponovo žestoko zaratili.

- Teodora, da li te je Durdžić hvatao za d*pe? ŠTa ima da te hvata pijani Asmin kojem je tu bivša žena i devojja, a ti sa Bebicom? Vi ste primali poklone od Durdžića i jeli čokoladice - govorio je Mića.

- Dobro, da li si završio? Ja nikad nisam bila u bandi nego sam bila učesnik za sebe i neko ko priča svoje mišljenje. Mene ne možeš da stavljaš u tu grupu jer ja to nisam - rekla je ona.

- Tvoj dečko je plakao, a ti si bila u krevetu sa Filipom. On nije smršao 40 kilograma jer si ti fitnes trener nego od muke. Što ne kažeš "ko j*be Filipa?" - pitao je Mića.

- Šta ja ima da pričam ono što mi ti kažeš? Ti si oboleo i nerealan si, a zato si i izašao 21. - dodala je Teodora.

- On je prešao i pre Filipa preko nekih momaka. Što nju da krivimo ako je on prešao? - pitala je Ana.

- Koga je Filip ponizio? Nju je ponizio. Ona se ponaša kao da je sa Filipom bila u Holivudu - rekao je Mića.

- Pa kaži Sofiji kao što meni kažeš. Ti si zato ispao jer ne smeš da kažeš šta misliš i jer mene osuđuješ, a mene ne - dodala je Teodora.

- Ti treba da kažeš šta misliš o Sofiji. Ti si Teodora Đukić i Teodora Ojdanić. Mene niko nije žvalio, dirao za d*še, a tebe su vodili pod jorgane. Vas dve ste iste, ko vas j*be - rekao je on.

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Autor: A. Nikolić