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Motajte kablove, svirajte kraj: Ana Radulović napustila emisiju, Sofija prekucala igricu u laganju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više niko ne može da veruje šta čuje!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću

- Nena ima pravo da te pita šta hoće, a ti je tuži. Ti nisi rešila ništa, ništa nisi demantovala - rekao je Mića.

- Dane je neko ko mi je uplaćivao novac i boli me k*rac za njega,a ja sam se sprdala. Mene boli uvo za njega, ne interesuje me - dodala je ona.

- Ti si svoju mamu upetljala - rekao je Mića.

- I moju mamu boli uvo za Daneta - poručila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako bi se ti osećala da imaš ćerku koja se ovako ponaša? - pitao je Mića.

- To ja treba svojoj mami da se pravdam. Meni se podižu pratioci i dobijam poruke podrške - pričala je Sofija.

- Nisi uzimala pare od partnera koji ima 30 godina nego od čoveka od 70. Ja imam drugarice, ali im nisam interesna sfera - rekao je Mića.

- On je imao karcinom, više ga nema, ali ima posledice, ali to ne znači da je on bolestan da ne može da rezonuje neke stvari. Ja sam rekla da je star i da otežano hoda - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si koristila bolesnog čoveka - dodala je Teodora.

- Ti kad kažeš "može mi se" je za tebe najveći kanal - poručio je Mića.

- Kako nije bolestan ako mi je verovao? Nije mi greota i nije mi žao jer je on prevarant koji je vas prevario da je bio intiman sa mnom. Boli me uvo da li je bolestan, da li je živ, da li leti u oblake - pričala je Sofija.

Ana je nakon toga Sofiji pročitala poruke u kojima se vidi da je rekla datum otkad je Danetova žena i da mu je na makedonskom napisala da ga voli, što je do sad demantovala, a Sofija se pravdala da mu na srpskom nikad to nije rekla, zbog čega je Ana od muke napustila na kratko svoju stolicu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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