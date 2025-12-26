Doživeo pomračenje: Sofija odjavila Terzu za sva vremena zbog Teodore, on zaurlao iz petnih žila! (VIDEO)

Ne može da veruje šta mu se događa!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Borislav Terzić Terza priznaje da će pozlatiti Sofijinu sliku.

- Lupeta gluposti ovaj dečko, mi smo u svađi. Ovaj dečko ovde je manipulator i lažov zato što sam mu posle žurke zamerila smeškanje sa Teodorom i posle toga kaže: ''Neću ja dozvoliti da ovaj dečko (Bebica) bude sa Teodorom''. Ne može tako nešto da kaže, rekla sam mu da nemaš prostora za grešku - rekla je Sofija.

- Ako je ovo devojka koja meni priča u krevetu da me voli i ovo je njoj razlog za grešku? Okej, dolazi mama i mora da priča ovako - rekao je Terza.

- Ti možeš da vređaš Bebicu i da radiš šta god želiš, ali ne možeš da pričaš takve stvari o Teodori - rekla je Sofija.

- Okej važi, imam emocije prema Teodori i nemoj više nikad da si mi se obratila. On je meni vređao decu od brata, radiću sve što budem radio - rekao je Terza.

- To njemu kaži, ne njoj. Mene ti ne interesuješ uopšte da znaš - rekla je Sofija.

- Zašto si plakala juče? Hoćeš da pričamo? Nema veze. Ja sam nju branio od Bebice, njemu je najslabija tačka Teodora i namerno govorim stvari da bi njega povredio - rekao je Terza.

- Ja Terzu razumem u potpunosti i naravno da kad Bebica ustane da vređa njegovu porodicu, zna on da je njemu najbolnija tačka Teodora - rekla je Miljana.

- Kada su se pomirili, rekao sam da treba da prođe vreme da bi dokazali nešto. Terza je dokazao da je voli i da joj je veran, a Sofija kao da čeka neku grešku. Da je uradio nešto konkretno i onda da mu zameriš, ali ovo je užas - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić