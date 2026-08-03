Zavirite u dom Aneli Ahmić u Dubrovniku: Svuda Grofičina umetnička dela, pogled sa balkona puca na more (FOTO)

Superfinalistkinja "Elite 9" Aneli Ahmić nakon izlaska iz rijalitija vratila se u Dubrovnik, gde živi sa ćerkom Norom, a sada je javnosti pokazala i kako izgleda njihov porodični dom.

Već na prvi pogled jasno je da je reč o prostranom i svetlom stanu uređenom u modernom stilu, sa dosta belih tonova koji prostoru daju dodatnu prozračnost. Dnevni boravak i kuhinja povezani su u jednu celinu, dok centralno mesto zauzima veliko ostrvo koje ujedno služi i kao trpezarijski sto sa visokim barskim stolicama.

Kuhinja je opremljena u minimalističkom stilu, sa ugradnim elementima u beloj boji i modernim aparatima, dok dnevni boravak krase svetla ugaona garnitura, dekorativni tepisi i veliki broj umetničkih slika Aneline majke Jasmine Ahmić Grofice, koje prostoru daju posebnu dozu topline i karaktera.

Stan raspolaže sa više soba. Jedna je uređena u nežnim roze i pastelnim tonovima, dok glavna spavaća soba odiše jednostavnošću i elegancijom. U njoj dominira veliki bračni krevet, beli garderober sa kliznim vratima i nekoliko upečatljivih umetničkih slika na zidovima, koje dodatno razbijaju sveden enterijer.

Posebnu pažnju privlače brojni detalji koji se mogu videti u gotovo svakoj prostoriji - dekorativna ogledala, tepisi, ukrasne lampe, police i umetnička platna, po kojima se može zaključiti da Anelina majka vodi računa o estetici doma.

Ipak, pravi adut ovog stana nalazi se iza staklenih vrata dnevne sobe. Prostrana terasa pruža spektakularan pogled na Dubrovnik, more i marinu sa usidrenim jahtama, a upravo taj prizor ostavlja najjači utisak. Na terasi je smešten i kutak za odmor sa stolom i stolicama, idealan za ispijanje jutarnje kafe ili uživanje u zalasku sunca.

Upravo spoj funkcionalnog enterijera, mnoštva prirodnog svetla i jedinstvenog pogleda na jedan od najlepših gradova na Jadranu čini ovaj stan pravom porodičnom oazom u kojoj Aneli i njena ćerka Nora provode svakodnevicu.

Išla na remont

Pre nego što se u potpunosti prepustila odmoru, rešila je da izdvoji vreme i za estetske tretmane. U svom vlogu pokazala je odlazak kod doktorke kojoj, kako kaže, jedino veruje kada je reč o njenom izgledu.

- Došla sam na bockanje kod svoje doktorke najbolje na svetu... Svi drugi mogu da se posrame kako to ona radi. Nemam više ni u koga, iskreno, poverenja, već samo u nju. Već godinu dana baš pazim ko mi pravi lice, jer sam se dobro opekla sa tim. Ljubim vas i posle vam se javljam da vam pokažem šta sam napravila - rekla je Aneli.

Nakon tretmana ponovo se oglasila i otkrila da je osvežila izgled lica, ali da će se konačni rezultati videti tek za nekoliko dana.

- Videćete pravi efekat lica, već mi je lice... Znate li koliko mi je bolje lice, koliko mi ga je osvežila, koliko mi je usne podigla, čelo sredila, nos, bradu, vrat... Sve! U ponedeljak ćete videti prave rezultate - poručila je Aneli u svom TikTok vlogu.

Autor: D. T.