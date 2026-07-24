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Iskren do koske! Luka otkrio da li se kaje što je bio sa Aneli Ahmić u vezi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Luka Vujović raskinuo je veridbu sa Aneli Ahmić tokom Elite 9, a sada je otkrio da li se kaje što je ikada bio sa njom!

Milan Milošević voditelj emisije "Narod pita", porazgovarao je za sam kraj sa gostima.

- Da možeš da vratiš vreme, šta bi promenio u svom učešću ove sezone i šta nikako ne bi uradio - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- I da vratim vreme, voleo bih da ostanem imun kao Filip kada me neko vređa. Jednostavno, takav mi je karakter, ali bih voleo da mogu da ono što me pogodi, da me zapravo ne pogodi. Ne bih ništa promenio što se tiče ljubavnih odnosa, sada sam srećan, uživam - rekao je Luka.

- Je l' se kaješ što si bio sa Aneli - pitao je Milan.

- Ne, ne kajem se što sam bio sa svima s kojima sam bio, ali se kajem što sam dao poštovanja - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, a ti - pitao je Milan.

- Ja sam sve zgazio koga sam želeo, ali mi nikada nije dovoljno Asmina. On je najlošiji čovek koji je ikada ušao u rijaliti, ima mnogo sličnih kao on. On će verovatno ići bez dvojke i trojke, a Maja će morati opet da operiše nos - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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