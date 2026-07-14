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Bio si mi u kući, smeće raspalo! Aneli ridala na sav glas dok je Luka komentarisao propast familije Ahmić: Nema srećnog kraja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom današnje emisije komentar na celokupnu situaciju sa Aneli dao je i Luka Vujović, što je Ahmićku očigledno najviše pogodilo.

Luka je naveo da je trebalo da Aneli i Nerio reše svoj problem, a ne da ga prodube još više tokom ove sezone Elite.

- Ona je trebala da dođe i da im kaže Nerio sedi tu, Hana sedi tu, kaže bori se za plasman, pa daj bože da pobedi, vi ste jedna porodica - rekao je Luka.

- Budalo jedna, bio si u mojoj kući, smeće jedno raspalo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za Groficu nisam reč rekao, za Situ nisam rekao, sve najbolje o njima, ni za njenog brata, a onda rekla da mi je se žena j*bala, da mi je dete zaostalo, da mi je brat narkoman, da sam nosio sestri d*ogu., ona je dozvolila da joj se o detetu priča, a ja ne. Ona je pričala o sukobu sa Asminom i pričala o Nori, ne mi, ali je loš izraz kad kažete da je prodala dete. Ovo je najgore što Aneli može da se desi, da nije uspela da reši problem sa Neriom, nemaju srećan kraj, ušli su da reše nešto rešivo, a izlaze sa deset puta većim prolemima. Oni ne znaju gde će da idu posle rijalitija, vi se svađate čija je majka krezava - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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