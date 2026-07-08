Da je uradila isto kao Aneli, prošla bi GORE OD NJE: Dača i Teodora stali uz Staniju, pa priznali: Nije ona glupa, samo IH ČEKA (VIDEO)

Analizirali celokupnu situaciju!

Nakon što su opleli po Maji Marinković, Teodora Delić i Dača Virijević započeli su razgovor o smeškanju Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, što možete pogledati OVDE.

- Za Asmina sam odmah rekla da je napravio sačekušu ovoj, mi ga poznajemo, sto odsto je čekao. Misliš li stvarno da se Stanija od šoka smejala - rekla je Teodora.

- Ti misliš da je Stanija toliko glupa. Ona ih pušta samo da pričaju, jao, pa nije ona glupa da napravi kiks 10 dana pred kraj - rekao je Dača.

- Njoj je porodica svetinja za razliku od ove. Svo troje, Maja, Asmin i Aneli su se pokazali i pop*šali po porodicama, samo Stanija nije - rekla je Teodora.

- Oni danas komentarišu njen smeh, a ne komentarišu njega - rekao je Dača.

- Zato što misle da će tako pokazati stav da kao oni ne pu*e ku*ac nekome. Boli me ku*ac da li ispadam pu*ač ku*ca, kažem šta mislim. Da je legla u krevet sa njim, isto bih je komentarisala, ako ne i gore - rekla je Teodora.

- Zamisli da je uradila ono što je Aneli?! Jao, pa svi bi je osudili, prošla bi i gore. Ko je i osudio Aneli?! Ja je lično podržavao - rekao je Dača.

- Da, kao ljubav, roditelji, vratila se emocija - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić